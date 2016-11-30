国际油市：亚洲燃料油市场成交淡静，交易员等待OPEC会议结果

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月30日 - 亚洲燃料油市场交易活动周三较为淡静，交易员等待在维也纳召开的石油输出国组织(OPEC)会议结果。部分全球最大产油国在努力达成减产协议，减产规模可能比预期的更大。
“市场全天都非常淡静，几乎没有什么事情，直到普氏(PLATTS)窗口之后，当时油大涨，”一名新加坡燃料油交易商表示。
业内消息人士称，布兰特原油价格跳涨逾8%，拉大了洲际交易所(ICE)燃料油裂解价差的贴水。
“如果原油价格继续上涨，我们可能看到燃料油裂解价差承受一些下跌压力，但不会太大，”另一名新加坡的燃料油交易员表示。他指出燃料油裂解价差受供应吃紧的拉动。
从西方运抵亚洲的船货减少，尤其是用于将残油混入180-cst等级的粘度较低燃料减少，已经引发了供应担忧，提振了整体燃料油市场，包括炼油利润率。
据联合石油数据库(JODI)，传统上的燃料油净出口国--沙特，自有记录以来第三次成为燃料油净进口国，这可能对燃料油前景产生“重大”影响，并加剧供应担忧。
今天新加坡没有达成现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 利棣儿)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。