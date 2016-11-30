国际油市：亚洲燃料油市场成交淡静，交易员等待OPEC会议结果

路透新加坡11月30日 - 亚洲燃料油市场交易活动周三较为淡静，交易员等待在维也纳召开的石油输出国组织(OPEC)会议结果。部分全球最大产油国在努力达成减产协议，减产规模可能比预期的更大。

“市场全天都非常淡静，几乎没有什么事情，直到普氏(PLATTS)窗口之后，当时油大涨，”一名新加坡燃料油交易商表示。

业内消息人士称，布兰特原油价格跳涨逾8%，拉大了洲际交易所(ICE)燃料油裂解价差的贴水。

“如果原油价格继续上涨，我们可能看到燃料油裂解价差承受一些下跌压力，但不会太大，”另一名新加坡的燃料油交易员表示。他指出燃料油裂解价差受供应吃紧的拉动。

从西方运抵亚洲的船货减少，尤其是用于将残油混入180-cst等级的粘度较低燃料减少，已经引发了供应担忧，提振了整体燃料油市场，包括炼油利润率。

据联合石油数据库(JODI)，传统上的燃料油净出口国--沙特，自有记录以来第三次成为燃料油净进口国，这可能对燃料油前景产生“重大”影响，并加剧供应担忧。

今天新加坡没有达成现货交易。(完)

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