国际油市：燃料油多数下跌，因供应短缺未来几周有望缓解

路透新加坡12月20日 - 亚洲燃料油市场周二多数收低，最近的供应短缺在未来几周有望得到缓解，业内消息人士称，延迟的套利船货运抵新加坡。

交易员称，近月380-cst燃料油跨月价差的逆价差在洲际交易所(ICE)略微下跌，近月燃料油裂解价差和粘度价差也都下跌。

“感觉今天市场上像是有一些压力，”一名新加坡燃料油交易员表示。

其他交易员也表示，年底前市场交易淡静是今天市场下跌的一个因素。

近月粘度价差 --即180-cst和380-cst燃料油之间的价差周二降至近三个月低点每吨6美元。11月最高曾涨至每吨8.75美元。

在实货市场，180-cst燃料油现货升水FO180-SIN-DIF上涨0.29美元，报每吨较新加坡报价高4.66美元，因买家买兴强劲。

周二在普氏窗口有三笔、共计6万吨180-cst燃料油成交，每吨较新加坡报价升水4.50-4.80美元之间。

相比之下，在普氏窗口没有380-cst燃料油FO380-SIN-DIF成交，卖家下调报价以及买家降低出价打击380-cst燃料油每吨仅较新加坡报价高2.30美元，较上日下跌0.23美元。

今天新加坡达成三笔现货交易。(完)

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