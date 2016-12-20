国际油市：燃料油多数下跌，因供应短缺未来几周有望缓解

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡12月20日 - 亚洲燃料油市场周二多数收低，最近的供应短缺在未来几周有望得到缓解，业内消息人士称，延迟的套利船货运抵新加坡。
交易员称，近月380-cst燃料油跨月价差的逆价差在洲际交易所(ICE)略微下跌，近月燃料油裂解价差和粘度价差也都下跌。
“感觉今天市场上像是有一些压力，”一名新加坡燃料油交易员表示。
其他交易员也表示，年底前市场交易淡静是今天市场下跌的一个因素。
近月粘度价差 --即180-cst和380-cst燃料油之间的价差周二降至近三个月低点每吨6美元。11月最高曾涨至每吨8.75美元。
在实货市场，180-cst燃料油现货升水FO180-SIN-DIF上涨0.29美元，报每吨较新加坡报价高4.66美元，因买家买兴强劲。
周二在普氏窗口有三笔、共计6万吨180-cst燃料油成交，每吨较新加坡报价升水4.50-4.80美元之间。
相比之下，在普氏窗口没有380-cst燃料油FO380-SIN-DIF成交，卖家下调报价以及买家降低出价打击380-cst燃料油每吨仅较新加坡报价高2.30美元，较上日下跌0.23美元。
今天新加坡达成三笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
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