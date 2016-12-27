国际油市：韩国与印尼现货需求预计将推高燃料油现货价差

路透新加坡12月27日 - 交易消息人士表示，韩国和印尼的现货需求预计将推升高硫燃料油的现货价差，尽管充足的供应周二给现货升水施加下跌压力。

他们说，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)在现货市场求购16万桶1月运抵的船用燃料油，韩国电力公司--东西电力和西部电力求购1月船货。

一名业内消息人士称，从俄罗斯的进口减少也可能提振2017年的燃料油价差。

俄罗斯一名能源部副部长表示，由于炼厂进行大规模现代化改造，2017年该国石油产品产量预计将下降2.5%左右。

自2017年1月1日起，俄罗斯将上调出口税，燃料油产量可能减少超过200万吨。

交易员称，台湾台塑石化出售一批1月运抵的高硫燃料油，这将满足一部分现货需求。

交易员并称，印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)也出售一批1月运抵的低硫燃料油船货。

新加坡达成一笔现货交易。(完)

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