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亚洲 | 2017年 1月 11日 星期三 21:08 BJT

国际油市：亚洲燃料油炼油利润率下滑，因原油价格上涨

路透新加坡1月11日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的炼油利润率周三跌至一周低点，因沙特削减对亚洲供应的消息曝出后，原油价格上涨。

新加坡2月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 连续第二日走阔，较上日每桶下滑0.50美元，至贴水1.88美分。

周一近月燃料油炼油利润率触及今年开始以来最窄，为每桶贴水66美分。

另一方面，380-cst燃料油现货价差持稳，业内消息人士称，普氏窗口以较周二差不多的价格成交三笔交易。

消息人士称，BP从嘉能可以每桶较新加坡报价高出1.25美元的价格，买入三批总计6万吨380-cst燃料油。

路透数据显示，自年初以来，BP累计买入46万吨380-cst燃料油。

新加坡海事及港务管理局周三表示，预计2016年船用燃料油销售将连续第二年创下纪录高位，初步估计数据显示，销售量增长7.7%至4,860万吨。

新加坡现货市场成交三笔燃料油交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)
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