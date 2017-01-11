国际油市：亚洲燃料油炼油利润率下滑，因原油价格上涨

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡1月11日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油的炼油利润率周三跌至一周低点，因沙特削减对亚洲供应的消息曝出后，原油价格上涨。
新加坡2月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 连续第二日走阔，较上日每桶下滑0.50美元，至贴水1.88美分。
周一近月燃料油炼油利润率触及今年开始以来最窄，为每桶贴水66美分。
另一方面，380-cst燃料油现货价差持稳，业内消息人士称，普氏窗口以较周二差不多的价格成交三笔交易。
消息人士称，BP从嘉能可以每桶较新加坡报价高出1.25美元的价格，买入三批总计6万吨380-cst燃料油。
路透数据显示，自年初以来，BP累计买入46万吨380-cst燃料油。
新加坡海事及港务管理局周三表示，预计2016年船用燃料油销售将连续第二年创下纪录高位，初步估计数据显示，销售量增长7.7%至4,860万吨。
新加坡现货市场成交三笔燃料油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透首尔5月25日 - 韩国股市周四早盘创下盘中纪录高点，势将连续 第五个交易日上涨，因韩国央行关于本地经济成长的乐观评论推升股市， 海外买盘也再添助力。 韩国央行周四连续第11个月维持利率不变，在新总统上任后的首次政 策会议上，央行选择按兵不动。 0236 GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 涨0.9%至2,337.92点。 “市场对今后韩国经济基本面的预测越来越乐观，正在吸引越来越多的投资者。KOSPI的上行趋势可能会持续至第三季，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 该分析师还称，外资转为韩股的净买家后，股市加速上涨。 接近中午时，外资买超868亿韩元(7,766万美元)韩股，对该指数构成支持。 “由于前景乐观，还会有更多外资流入本地股市，”该分析师称。 外资今年总计已净买入7.8万亿韩元的韩股。 上涨个股与下跌个股数量分别为492和306只。 韩元兑美元 也跃
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。