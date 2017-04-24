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亚洲 | 2017年 4月 24日 星期一 20:40 BJT

国际油市：380-cst燃料油升水下滑，粘度价差涨至数月高点

    路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst
燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来
高点。
    
    周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以
一艘4万吨的180-cst燃料油交易。
    
    380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交
易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。
    
    380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF较上日下跌0.41美元，至每
吨较新加坡报价升水0.81美元。
    
    自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。
    
    
    **互换市场**
    
    洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间
的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买
盘抬高了该合约的价格。
    
    路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高
。
    
    伊朗成为2017年第一季韩国的第二大石油供应国，因该国在制裁解除
以后加大产量，以重夺流失的市场份额。
    
    汇丰控股行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)周一称，汇丰控股已经
正式被聘为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的首次公开发行(IPO)顾
问，该交易料将是全球历史上最大的IPO。             (完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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