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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 20:15 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油远期升水走阔，因为预期供应减少

    路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走
阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。
    
    周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象，
此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。
    
    0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即
从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。
    
    ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美
元。
    
    除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士
将4/5月部位展期，后者将在周末到期。
    
    周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。
    
    中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。
    
    壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。
    
    自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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