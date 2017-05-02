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亚洲 | 2017年 5月 2日 星期二 20:40 BJT

国际油市：买兴提振燃料油，现货升水接近2017年高点

    路透新加坡5月2日 - 燃料油实货和纸货市场看涨的基本面周二帮助
提振亚洲燃料油市场人气，激励380-cst现货升水涨至2017年高点附近。
    
    380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF较上日每吨上涨1.14美元，
至每吨较新加坡报价升水2.59美元，为1月16日以来最高。
    
    交易商称，升水上涨是因为将船货运到新加坡套利的成本上涨，以及
激进的卖单减少。
    
    交易员指出，壳牌周二将2万吨180-cst燃料油以较新加坡报价相对较
高的每吨3美元升水卖给Socar，是周二最值得个关注的交易之一。
    
    摩科瑞周二也以每吨304美元的价格，从壳牌购买2万吨180-cst燃料
油，相当于较新加坡报价每吨升水2美元左右。
    
    周二的交易之前，上次180-cst燃料油在普氏窗口交易还是在4月24日
，当时维多公司以每吨较新加坡报价升水约2.15美元的价格向托克(Trafi
gura)出售4万吨180-cst燃料油。
    
    普氏窗口总共达成五笔交易，总计6万吨380-cst燃料油，4万吨180-c
st燃料油。
    
    中石油自3月30日以来首次未在该窗口购买燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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