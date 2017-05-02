国际油市：买兴提振燃料油，现货升水接近2017年高点

更新版 1-中国企业：乐视在美国大幅裁员约70%，把战线拉回国内
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透新加坡5月2日 - 燃料油实货和纸货市场看涨的基本面周二帮助 提振亚洲燃料油市场人气，激励380-cst现货升水涨至2017年高点附近。 380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF较上日每吨上涨1.14美元， 至每吨较新加坡报价升水2.59美元，为1月16日以来最高。 交易商称，升水上涨是因为将船货运到新加坡套利的成本上涨，以及 激进的卖单减少。 交易员指出，壳牌周二将2万吨180-cst燃料油以较新加坡报价相对较 高的每吨3美元升水卖给Socar，是周二最值得个关注的交易之一。 摩科瑞周二也以每吨304美元的价格，从壳牌购买2万吨180-cst燃料 油，相当于较新加坡报价每吨升水2美元左右。 周二的交易之前，上次180-cst燃料油在普氏窗口交易还是在4月24日 ，当时维多公司以每吨较新加坡报价升水约2.15美元的价格向托克(Trafi gura)出售4万吨180-cst燃料油。 普氏窗口总共达成五笔交易，总计6万吨380-cst燃料油，4万吨180-c st燃料油。 中石油自3月30日以来首次未在该窗口购买燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透台北/香港5月24日 - 中国企业乐视(LeEco)称其美国业务将裁员逾300人，约相当于当地员工人数的四分之三。资金吃紧的乐视要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
路透上海5月23日 - 中国股市沪综指周二收跌0.45%。沪深证交所融资融券余额当日减 少47.3亿元人民币，连续三日下跌；两市两融余额为8,763.6亿元，创近四个月新低。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 5/23 5,134.9 3,628.7 8,763.6 -47.3 3,061.95 5/22 5,161.9 3,649.0 8,810.9 -4.7 3,075.68 5/19 5,168.4 3,647.2 8
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