国际油市：新加坡燃料油库存下降提振纸货市场，但现货升水下滑

台湾已公布经济指标--2017/6/21
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透新加坡5月11日 - 人气改善周四提振亚洲燃料油纸货市场，此前 公布的官方数据显示，新加坡在岸燃料油库存降至约四个月低点，但由于 交易疲软，现货升水回落。 洲际交易所(ICE)近月燃料油互换和跨月价差成交量突破100万吨，提 振价格和升水上涨。 新加坡国际企业发展局(IES)周四公布数据显示，5月10日止当周，新 加坡在岸燃料油库存减少15%，或54万吨，至1月4日以来低点297万吨。 这次库存降幅是2016年3月23日以来最大，当时库存减少56.5万吨。 但净进口量较前一周变化不大，只减少2%来到52万吨，交易员称燃料 油转入水上油库，以及船用燃料油需求强劲，都是库存下降的原因。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差每吨较上日上涨0.25美元，至0. 50美元；新加坡周四0830 GMT时成交量接近110万吨。 同期的ICE-380-cst 6月/7月期货合约成交量也受到提振，均成交超 过110万吨。 交易员称，尽管油价上涨，但ICE-380-cst燃料油较布兰特原油裂解 价差贴水缩窄，这是人气改善的又一个迹象。 周四普氏窗口成交四笔交易，总计8万吨380-cst燃料油。 380-cst和180-cst燃料油现货升水周四受到打压，因为交易疲软，且 买家出价较低。(完) (编译 李春喜; 审校 李军)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 5月 +8.4% +9.4% 7/7 -- 商品进口(y/y) 5月 +10.2% +23.5% 7/7 -- *外销订单(y/y) 5月 9.1+% +7.4% 7/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 -- 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
* 外资暂停汇出、累计超额准备转正令气氛舒缓 * 跨月拆款周五才有机会供应，观望理监事会召开 * 短票利率上扬、银行对跨月RP利率有所坚持 记者 董永年 路透台北6月20日 - 台湾银行间拆款短率周二大致持稳区间高位。资金调度人员称，外资暂停汇出、银行 间累计超额准备转正，市场气氛略见舒缓，拆款到期续作大致顺畅。市场观望周四央行理监事会议召开，此前 短率料持稳。 他们指出，目前尚未有跨月拆款供应，大型龙头银行要等到理监事会议召开，并确定授信案过关后才会释 出资金，最快也要等到周五才有机会。 〞市场蛮安静的，月内续作没问题，但还是有人一直在找钱。〞一银行资调人员说。 另一票券商交易员指出，银行为美化半年报要冲刺放款，有些银行无法供应资金，再加上季底过后，只剩 下一个交易日可以调整积数，因此不少金融机构多提早作业，这也让市场气氛偏向保守。 台湾央行将于周四(22日)召开第二季理监事会议，美联储(FED)上周虽然升息一码，且公布缩表计划初步 细节；惟路透调查结果
路透6月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月20日(周二)走势纵览。