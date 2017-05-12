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亚洲 | 2017年 5月 12日 星期五 20:01 BJT

国际油市：亚洲燃料油套利价差下滑，因欧洲船货流入新加坡

    路透新加坡5月12日 - 近月东方-西方套利价差周五跌至近两周最低
，此前供应商锁定来自西北欧的补充供给，以满足过去两个月来新加坡普
氏窗口内对燃料油的强劲需求。
        
    荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，过去一周阿姆斯
特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存STK-FO-ARA减少25%，至三个
月低点。
    
    燃料油库存降至78.5万吨，为2月16日以来最低，PJK的Patrick Kuls
en称，因为三艘油轮从该地区出发，驶往新加坡和西非。
    
    交易商表示，新加坡的强劲需求最近迫使东方-西方套利窗口<FOSGEW
Mc1>打开，过去两个多月普氏窗口交易活跃，大量燃料油成交，推动新加
坡燃料油相对于西北欧燃料油的价格上涨。
    
    5月东方-西方价差           ，即新加坡180-cst高硫燃料油离岸价
(Free On Board)与含硫最高3.5%的鹿特丹驳船燃料油FOB价之间的价差跌
至5月2日以来低点，每吨27美元，较上日下跌0.25美元。
    
    自3月以来，总共790万吨燃料油已经在新加坡窗口成交。
    
    周五普氏窗口有六艘船货成交，总计成交10万吨380-cst燃料油和2万
吨180-cst燃料油。
    
    380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF跌至两周低点，受周五交易
价值走低拖累。
    
    380-cst燃料油周五每吨较新加坡报价升水1.3-2美元之间，低于周四
的每吨升水2-3美元。
    
    自5月初以来，总计100万吨高硫燃料油在普氏窗口成交。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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