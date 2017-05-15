国际油市：380-cst燃料油升水降至两周低点，跨月价差削减稍早涨幅

路透新加坡5月15日 - 周一普氏窗口交易减少，使得380-cst燃料油 现货升水FO380-SIN-DIF跌至5月以来低点；成交量较低，洲际交易所(I CE)近月380-cst燃料油跨月价差回吐上周录得涨幅。 ICE-380-cst燃料油6月/7月跨月价差较上日每吨下跌0.45美元，至0. 05美元；周一新加坡0900 GMT时，合约成交量约为26万吨。 业内消息人士称，盘中稍早时，跨月价差合约最多每吨下跌0.40美元 ，随后普氏窗口开始实货交易，但合约成交量较少，不到10万吨。 鉴于380-cst燃料油船货需求坚挺，而且市场预期自6月前后供应将缩 窄，消息人士预期跨月价差将从周一的跌势中复苏。 ICE-380-cst燃料油6月合约的未平仓水平升至略高于1,050万吨，为 今年以来最高。 此前380-cst燃料油3月合约的未平仓水平为今年最高，略低于1,000 万吨。 周一普氏窗口成交八笔船货，包括五笔380-cst燃料油船货总计10万 吨，以及三笔180-cst燃料油船货总计2万吨。 虽然窗口的成交量仍保持高水平，但周一的成交量低于上日。 周一的成交价为每吨较新加坡报价升水0.76-1.35美元，上周五的升 水介于1.3-2美元。 自5月以来总计116万吨燃料油在普氏窗口成交，4月成交量为382.1万 吨。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)