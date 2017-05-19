国际油市：亚洲380-cst燃料油6月合约未平仓水平刷新纪录高位

路透新加坡5月19日 - 380-cst燃料油6月合约未平仓水平周五创纪录新高，因贸易商预计未来数月燃料油供应收紧，并且在石油输出国组织(OPEC)下周召开是否决定延长减产协议的会议之前布仓。

洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月合约未平仓水平恢复升势，增加至约1,120万吨的新高，创今年以来最高。

相比而言，周一时380-cst燃料油6月合约未平仓水平约为1,050万吨。

经纪消息人士将380-cst燃料油6月/7月跨月价差合约定为每吨约负0.45美元，低于上日同一时间的约负0.25美元。

普氏窗口报告成交三笔船货，总计6万吨180-cst燃料油。380-cst燃料油未有交易报告。

自5月起，普氏窗口共有148万吨燃料油交易，4月为382.1万吨。

荷兰咨询机构PJK International的数据显示，截至5月18日的一周阿 姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区(ARA)的燃料油库存上升13%或10.4万吨，至88.9万吨。前一周库存为78.5万吨，创3月2日来低点。

巴基斯坦PSO求购多达71.5万吨高硫燃料油，包括11艘6.5万吨的船货，再加上两艘5.5万吨低硫燃料油船货，船期为6月20日至7月。

行业消息人士称，气温比平常高，是PSO燃料油需求增加的一个原因。