国际油市：亚洲燃料油套利价差跌至今年低点，因市场人气不断下滑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月22日 - 亚洲燃料油市场人气周一继续下滑，打压洲际交易所(ICE)380-cst燃料油6月东方/西方套利价差跌至今年最低，而且此前已经连跌七个交易日。
尽管新加坡在岸燃料油库存已经降至今年初以来平均水平以下，交易商称如果最近储存在新加坡附近海域船上的燃料油重新进入市场，供应可能迅速反弹，人气受到对此担忧的打压。
ICE-6月东方/西方套利价差周一约为每吨12美元，此前曾触及日内低点每吨11.50美元。
上周一盘初时报每吨15美元左右。
其他因素也加剧了燃料油套利价差急剧下跌，包括新加坡380-cst燃料油价格走疲，以及过去一周油轮运费降低。
上周五路透报导，巨型油轮(VLCCs)运费本周料进一步下滑，中东油轮航线将跌破损益平衡成本价，因为船太多，而所运的货太少。
5月4日，6月东方/西方价差触及1月中期以来最高，每吨29.25美元，然后开始几乎不停下跌，周一触及七个月低点。
普氏窗口报告成交两笔船货，总计4万吨180-cst燃料油。没有报告达成380-cst燃料油交易。
摩科瑞是两笔船货的买家，供应商分别为道达尔和壳牌。
自5月初以来，摩科瑞已经在普氏窗口购买了100万吨燃料油。
自5月以来，普氏窗口总计成交152万吨燃料油，4月成交382.1万吨。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为