国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第二日下滑，因供应充足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡10月26日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一连续第二个交易日下跌，至每桶贴水8.22美元，因市场供应仍然充足。
法国巴黎银行的报告显示，新加坡炼厂利润保持在高位，与7月和8月相比，9月利润进一步上升。
路透周一的数据显示，上周平均利润在每桶6.46美元，较8月和7月均值高1美元左右。
一位新加坡交易商表示，“总的来说供应并不紧俏。市场较为平稳。”
中国商务部周一称，又有两家独立炼厂--宝塔石化集团和东营亚通石化有限公司获得了原油进口许可。
新加坡现货交易方面，没有现货交易达成。有七家机构求购380-cst燃料油，五家机构有卖盘。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”