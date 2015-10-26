国际油市：亚洲燃料油裂解价差连续第二日下滑，因供应充足

路透新加坡10月26日 - 亚洲180-cst燃料油裂解价差周一连续第二个交易日下跌，至每桶贴水8.22美元，因市场供应仍然充足。

法国巴黎银行的报告显示，新加坡炼厂利润保持在高位，与7月和8月相比，9月利润进一步上升。

路透周一的数据显示，上周平均利润在每桶6.46美元，较8月和7月均值高1美元左右。

一位新加坡交易商表示，“总的来说供应并不紧俏。市场较为平稳。”

中国商务部周一称，又有两家独立炼厂--宝塔石化集团和东营亚通石化有限公司获得了原油进口许可。

新加坡现货交易方面，没有现货交易达成。有七家机构求购380-cst燃料油，五家机构有卖盘。(完)

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