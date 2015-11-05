国际油市：亚洲燃料油裂解价差持稳，可能因供应减少而走高

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月5日 - 亚洲燃料油裂解价差周四持稳，盘中交投清淡，但业内消息人士称，新加坡供应减少，可能导致价差上升。
新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至11月4日一周新加坡在岸燃料油库存减少近8%至近四个月低点2,564.2万桶。
数据还显示，来自印尼、马来西亚、俄罗斯和委内瑞拉的燃料油进口减少，而新加坡向香港、日本和马来西亚的出口增加。
交易商预期来自西方套利船货减少，新加坡库存预计未来几周会进一步下降。
另一位交易商称，燃料油市场交投淡静，没有交易达成，因交易商开始为年底结账做准备。
印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求购8,500吨180-cst燃料油船货，船期为12月5-9日。
新加坡现货市场没有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”