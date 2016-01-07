国际油市：亚洲燃料油现货价差扩大，因市场出现再平衡

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透新加坡1月7日 - 亚洲燃料油市场周四1月和2月380cst燃料油现货价差贴水从0.50美元扩大至1.50美元，交易员称，这被看成是掉期市场超买后的再平衡，本周380cst燃料油现货价差一度逆转至升水。
1月和2月180cst燃料油价差也走阔1美元，至贴水2.50美元。
380cst货运燃料油收于2002年底以来的最低水平，盘中一度下跌逾12美元，跟随原油价格大幅下挫至12年低位的走势，原油因中国市场震荡令投资者感到紧张而跌穿每桶33美元的价位。
迪拜原油也跌至2004年以来最低价位，因全球供应过剩。
尽管全球油市急挫，近月180cst迪拜裂解价差缩小至贴水4.95美元，为2015年5月以来的最低水平。交易员称，这表明现货燃料油市场具有支撑力量。
380cst产品新加坡货运价格每吨下降近14美元，报每吨145.39美元。
供应商仍然预计需求强劲，远大于现货供应，在14个对380cst燃料油的买方出价中，只有一个卖方报价。这有助于将升水保持在略低于每吨10美元的稳定水平。(完) (编译 龚芳; 审校 母红)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。