国际油市：亚洲燃料油价差进一步走软，因市场担忧大量供给涌入

路透专访：伊拉克称在该国运营的多数国际大型油企都参与了OPEC减产协议
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
路透新加坡2月23日 - 即期燃料油船货的大幅贴水周二继续在新加坡市场打压现货价差，因为虽然需求稳定，但市场担忧来自西方的套利船货强劲流入。
“尽管需求还在，但市场人气很差，”一名新加坡交易员表示。
“3月的套利船货流入看起来尤为强劲，因此部分供应商不得不压低价格以加快出售，”另一名新加坡交易员表示。
不过，汤森路透石油研究与预测部门对3月自西方运抵东亚船货的预估已经被下调至低于平均水平，约为400-450万吨，与2月持平。
380cst燃料油现货贴水下跌0.75美元至每吨较新加坡报价贴水5.35美元，为11月中旬以来最低。
近月380cst燃料油跨月价差周二下滑0.25美元，至每吨贴水4美元，为自圣诞节以来最低。
新加坡现货市场有五笔交易成交。
雪佛龙(Chevron)以每吨较新加坡报价贴水4.75美元的价格，向嘉能可出售38,000吨380cst高硫燃料油，装船日期为3月15-19日。
道达尔以每吨较新加坡报价贴水5.25美元的价格，出售给兴隆20,000吨船期为3月9-13日的380cst高硫燃料油。
道达尔以每吨较新加坡报价贴水5.25美元的价格，出售给嘉能可20,000吨船期为3月9-13日的380cst高硫燃料油。
卢克石油(Lukoil)以每吨147.25美元的价格，出售给壳牌20,000吨船期为3月20-24日的380cst高硫燃料油。
Coastal以每吨较新加坡报价贴水5美元的价格，出售给嘉能可20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透伦敦1月23日 - 伊拉克石油部长卢艾比(Jabar Ali al-Luaibi)周一称，大部分在伊拉克境内运营的国际大型油企都在减产，落实石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国为帮助平衡油市而达成的减产协议。
国际铜业研究组织(ICSG) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
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