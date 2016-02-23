国际油市：亚洲燃料油价差进一步走软，因市场担忧大量供给涌入

路透新加坡2月23日 - 即期燃料油船货的大幅贴水周二继续在新加坡市场打压现货价差，因为虽然需求稳定，但市场担忧来自西方的套利船货强劲流入。

“尽管需求还在，但市场人气很差，”一名新加坡交易员表示。

“3月的套利船货流入看起来尤为强劲，因此部分供应商不得不压低价格以加快出售，”另一名新加坡交易员表示。

不过，汤森路透石油研究与预测部门对3月自西方运抵东亚船货的预估已经被下调至低于平均水平，约为400-450万吨，与2月持平。

380cst燃料油现货贴水下跌0.75美元至每吨较新加坡报价贴水5.35美元，为11月中旬以来最低。

近月380cst燃料油跨月价差周二下滑0.25美元，至每吨贴水4美元，为自圣诞节以来最低。

新加坡现货市场有五笔交易成交。

雪佛龙(Chevron)以每吨较新加坡报价贴水4.75美元的价格，向嘉能可出售38,000吨380cst高硫燃料油，装船日期为3月15-19日。

道达尔以每吨较新加坡报价贴水5.25美元的价格，出售给兴隆20,000吨船期为3月9-13日的380cst高硫燃料油。

道达尔以每吨较新加坡报价贴水5.25美元的价格，出售给嘉能可20,000吨船期为3月9-13日的380cst高硫燃料油。

卢克石油(Lukoil)以每吨147.25美元的价格，出售给壳牌20,000吨船期为3月20-24日的380cst高硫燃料油。

Coastal以每吨较新加坡报价贴水5美元的价格，出售给嘉能可20,000吨船期为3月15-19日的380cst高硫燃料油。(完)

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