国际油市：亚洲燃料油买兴减弱，380cst价差下跌

标题新闻：韩国乐天化学已提交收购新加坡化工企业裕廊芳烃集团(JAC)的意向书--证交所文件
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路透新加坡3月29日 - 新加坡380cst燃料油现货升水周二转为贴水，交易商称因买兴消退。
一位新加坡交易商称，普氏窗口380cst燃料油现货交易起初较新加坡报价每吨升水0.25-1美元，“买家到交易日中段时变得不那么激进，导致剩下的交易转为贴水，并令价差承压。”
互换市场买兴减弱也令跨月价差受到拖累，4-5月价差跌幅最大，降至较新加坡报价低2美元，较周一下滑0.8美元。
虽然价差下滑，但3月实货成交量仍继续向去年6月所创下的纪录高点597万吨靠近。
消息人士称，普氏窗口周二有10笔380cst燃料油交易成交，共计20万吨。
自3月开始以来普氏窗口总计成交了546万吨燃料油。
虽然3月迄今实货成交量巨大，但业内消息人士称，下个月初成交预计将会减弱。(完)
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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 张涛)
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路透北京1月19日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率高开后回落，国债期货则下探后反弹上涨。交易员表示，盘初资金持续收紧，且美联储主席叶伦讲话推高海外市场债券收益率，现券收益率随之高开；但临近午段资金面趋松后期货反弹，收益率小跌。
台北本地时间上午11:08，台湾加权股价指数 下跌0.2%，至9,322.96点，上日台股下跌0.1%。 金融股领跌，中信金 下挫1.1%，国泰金 下跌0.4%。 电子类指数 下跌0.1%，金融保险类指数 下跌0.4%。(完) ****参考原文报导，请点选 即可撷取浏览**** ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导