国际油市：亚洲燃料油买兴减弱，380cst价差下跌

路透新加坡3月29日 - 新加坡380cst燃料油现货升水周二转为贴水，交易商称因买兴消退。

一位新加坡交易商称，普氏窗口380cst燃料油现货交易起初较新加坡报价每吨升水0.25-1美元，“买家到交易日中段时变得不那么激进，导致剩下的交易转为贴水，并令价差承压。”

互换市场买兴减弱也令跨月价差受到拖累，4-5月价差跌幅最大，降至较新加坡报价低2美元，较周一下滑0.8美元。

虽然价差下滑，但3月实货成交量仍继续向去年6月所创下的纪录高点597万吨靠近。

消息人士称，普氏窗口周二有10笔380cst燃料油交易成交，共计20万吨。

自3月开始以来普氏窗口总计成交了546万吨燃料油。

虽然3月迄今实货成交量巨大，但业内消息人士称，下个月初成交预计将会减弱。(完)

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