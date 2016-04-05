国际油市：亚洲380cst燃料油4-5月跨月价差走势分化

路透新加坡4月5日 - 亚洲燃料油市场周二走势分化，近月380cst燃料油跨月价差在一个市场平台为现货贴水，在另外一个市场则为现货升水。

业内人士称，在普氏互换市场，380cst燃料油4-5月价差周二从周一的每吨较新加坡报价跌水0.75美元逆转至升水；在洲际交易所，该价差仍为现货贴水，但贴水较周一结算价收窄。

消息人士称，在普氏互换市场的380cst燃料油4-5月价差报较新加坡报价每吨升水0.50美元，在洲际交易所，相同的跨月价差为每吨较新加坡报价贴水约0.40美元。

现货升水价格曲线，即近月合约价格高于远月合约，表明近期交割供应吃紧。

不过，新加坡燃料油市场短期供应充足，当前岸上库存高于2,477.6万桶的去年平均水平。尽管库存连续三周下降，但截至3月30日，库存仍高达2,542.3万桶。

周二据报有两笔380cst燃料油实货交易达成，总量为4万桶。消息人士称，KIB向Coastal出售2万桶货船，每桶价格为162美元，交货日期为5月1-5日。

雪佛龙(Chevron)以较新加坡报价贴水1美元的价格向维多售出第二艘货船，交货日期为4月20-24日。

据报新加坡现货市场达成了两笔交易。(完)

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