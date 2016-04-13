国际油市：亚洲380cst燃料油贴水下滑，但维持区间交易

路透新加坡4月13日 - 新加坡380cst燃料油贴水周三下滑，但仍维持在4月初以来的窄幅区间内交易。

“市场这些天比较平静，”新加坡的一位交易员称，“没什么新消息。”

380cst燃料油现货价差自4月初以来一直在每吨较新加坡报价高0.21至低0.86美元之间交易，与3月的价格大幅波动形成鲜明对比。

380cst燃料油现货价差跌至每吨较新加坡报价贴水0.75美元，较周二下跌0.17美元。

即将到期的4月/5月互换合约和即将开始的5月/6月合约均在周二正价差结构基础上走阔0.50美元，分别报每吨负1.50美元和负2.75美元。

业内消息人士称，在船用燃料油市场，码头交货价格升水持稳，尽管货船装卸后勤问题，以及近期可用驳船紧张造成短期内供应收紧。

新加坡现货据报有三笔交易。(完)

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