国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差跌至3月初以来最低

路透新加坡4月14日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周四连续第五日下跌，至多周低位，实货交易活跃，尽管新加坡岸上库存大幅下降。
新加坡国际企业(IE)周四发布的数据显示，截至4月13日当周，新加坡燃料油岸上库存减少194.1万桶(约29万吨)，或8.3%，至2,156.9万桶(约322万吨)。
库存的大幅减少“并不意外，也没有真正反映供需基本面发生任何变化，”新加坡的一位交易员称。这位交易员表示，过去两周库存减少主要因大量在3月成交的货船目前交割。
行业数据显示，3月普氏窗口共交易了582万吨燃料油。IE数据显示，过去两周，新加坡燃料油岸上库存总计减少385万吨。
行业消息人士称，周四码头交货价升水在2-2.5美元之间。
周四有八笔总计16万吨380cst燃料油成交， 为自3月30日以来最大交易量。
380cst燃料油现货价差从周三的每吨较新加坡报价贴水1.28美元下跌0.53美元，为3月8日以来最低。
在纸货市场，即将到期的4月/5月互换合约，和即将成为近月合约的5月/6月互换合约的现货贴水均较周三缩窄0.25美元，分别报每吨1.25美元和2.50美元。
新加坡现货市场据报有八笔交易达成。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)