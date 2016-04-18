国际油市：亚洲燃料油因供应紧俏价差缩窄，但市场仍供应过剩

路透新加坡4月18日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周一缩窄，结束了连续六日较新加坡报价贴水走阔的行情，因供应紧俏。

但交易员称，供应足够多，买家无需支付溢价来获得燃料油供应。

“即期内，供需更趋平衡，”新加坡的一位交易员称。

“但仍有很多货船，这个市场仍缺乏实质支撑，所以不会长时间保持强劲，”该交易员称。

根据汤森路透Oil Research & Forecast，预计5月运抵亚洲的西方套利交易量约为340万吨，六个月前约为400万吨。

但交易员称，交易量可能增加。根据路透Eikon终端上的货运数据，至少有四艘由Suezmax油轮运送的燃料油船货已经确定，它们将从波罗的海港口运抵到新加坡，将于5月卸载。

交易员称，5月和6月的燃料油需求，特别是北亚能源公司的需求可能转弱，因夏季天气转暖。

380cst燃料油贴水周一缩窄至每吨1.28美元，前一交易日为每吨贴水1.69美元。

新加坡现货市场有三笔交易达成，BP以较新加坡报价每吨贴水1.5美元价格向嘉能可售出2万吨380cst高硫燃料油，船期为5月9-13日。

贡渥(Gunvor)以较新加坡报价每吨贴水1.5美元价格向嘉能可售出2万吨380cst高硫燃料油，船期为5月14-18日。

KIB以每吨175美元价格向Coastal售出2万吨380cst高硫燃料油，船期为5月14-18日。

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