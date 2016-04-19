国际油市：亚洲燃料油价格上涨，交易员等待更清晰的市场信号

路透新加坡4月19日 - 面对供应水平不确定及油价上涨，燃料油供应商在等待更清晰的市场方向信号。

“大家都不知道市场将走向何方，所以只好等待，”新加坡的一位燃料油交易员称。

油价上涨，但没有信心这是真正反映出市场人气，这位交易员称。

该交易员补充道，新加坡市场尽管有约30个投标和出价，但没有达成交易。

“许多交易员可能推迟交易，等待价格进一步下跌，”另外一位新加坡交易员称。

他称，“多哈效应对很多人来说都不会惊讶，预计价格会下跌。”

油价周一跌幅多达7%，此前多哈的冻产会议没能达成一致。

油价周二上涨，因科威特的罢工大幅减少了原油供应，但分析师称，这种供应中断只是临时性的，市场很快就会再次聚焦全球供应过剩。

航运经纪人还强调从科威特装载燃料油可能被延迟。根据路透船运跟踪数据，阿芙拉型油轮Nectar Sea自4月14日开始就在等待装载一艘燃料油货船。

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