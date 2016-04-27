国际油市：亚洲380cst燃料油正价差缩窄，尽管供应充裕

路透新加坡4月27日 - 亚洲380cst燃料油近月互换价差周三延续强劲走势，交易员称，未受现货供应充裕影响。

“最近燃料油互换价差走强有些让人摸不着头脑，并不是因为新加坡燃料油供应短缺所致，”一位交易员称。

近月5月/6月互换合约周三下滑0.25美元，至每吨较新加坡报价低1美元，7月/8月合约正价差缩窄0.25美元，至每吨较新加坡报价贴水1.5美元。

据报普氏窗口周三达成两笔交易。

维多公司从卢克石油(Lukoil)以每吨210美元价格买入2万吨380cst燃料油货船，船期为5月14-18日。

贡渥(Gunvor)向摩科瑞以每吨216美元价格售出2万吨180cst燃料油，船期为5月23-37日。

两个等级的燃料油的现货价差小幅下滑，180cst燃料油现货贴水走阔0.06美元，至较新加坡报价低1.54美元，380cst燃料油贴水走阔0.02美元，至较新加坡报价低1.79美元。(完)

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