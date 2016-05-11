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亚洲 | 2016年 5月 11日 星期三 23:14 BJT

国际油市：亚洲燃料油现货贴水收窄，实货交易加速

路透新加坡5月11日 - 亚洲燃料油现货贴水周三收窄，实货市场交投活跃。业内消息人士提供的数据显示，有10笔总计20万吨380cst燃料油成交，为3月29日来最高单日成交量。

“交易是在较昨日贴水收窄的情况下达成的，因今日多数买家调高出价。同时，卖家的卖出意愿也增强，”一新加坡交易商表示。

380cst燃料油现货贴水收窄0.20美元，至较新加坡现货报价低0.65美元。尽管据报没有达成指标180cst燃料油现货交易，但贴水收窄0.09美元，至每吨较新加坡现货报价低1.77美元。

上一次实货燃料油有如此的成交量是在3月29日，当时有20万吨380cst燃料油成交。

交易商表示，互换市场交投也相对活跃。特别是6月-7月合约正价差(contango)收窄至较新加坡报价低1.50美元，约有40万吨成交。5月-6月合约贴水也收窄至较新加坡报价低0.75美元，周二为2美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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