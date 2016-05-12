国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水扩阔，船用燃料油溢价反弹

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月17日
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透新加坡5月12日 - 亚洲380cst燃料油现货跌水周四扩阔至4月29日以来最阔水平，交易商称，尽管新加坡岸上供应减少，但现货市场卖家争相压价卖出。
据报普氏窗口有五笔总计10.6万吨燃料油成交，其中有四笔为380 cst燃料油船货，总计有8万吨，交易价为每吨较新加坡报价贴水1-1.70美元。周三同类燃料油的现货成交价为较新加坡报价贴水0.25-1美元
受周四成交价贴水扩阔拖累，380cst燃料油现货价差扩阔0.58美元，至每吨较新加坡报价低1.23美元。
第五艘船货为180cst燃料油，总计为2.6万吨，成交价为每吨较新加坡报价贴水1.50美元。上一次在普氏窗口达成180cst燃料油交易是在周一，当时的贴水为2美元。
在码头交货件杂货市场，即所谓的船用燃料油市场，现货溢价反弹至每吨较新加坡报价高出0.80美元，昨日溢价为零。
交易商称，纸货市场交投淡静，现货月合约跨月价差基本持稳。
“普氏窗口和洲际交易所(ICE)的纸货交易都死一般的沉寂，”另一位新加坡的交易员称。
新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，截至5月11日当周，新加坡岸上燃料油库存较一周前减少6.8%，至三周低位2,597.5万桶。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 母红 审校 李军)
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502
路透1月17日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:04时,1港元=0.88 663人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元 A/B股比 ) 价 深物业 16.58 7.72 2.42 南玻 11.22 5.91 2.14 深康佳 4.38 2.80 1.76 ST中华 11.55 4.79 2.72 ST中冠
路透上海1月17日 - 中国财政部周三将招标三年新发和七年续发国债。路透调查显示，近来市场利空消息不断，债市情绪持续偏弱，二级收益率震荡走升，而一级市场配置户依旧动作有限，预计明日两期国债需求仍一般，中标利率（收益率）预测均值分别落在2.77%和3.14%。