国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水扩阔，船用燃料油溢价反弹

路透新加坡5月12日 - 亚洲380cst燃料油现货跌水周四扩阔至4月29日以来最阔水平，交易商称，尽管新加坡岸上供应减少，但现货市场卖家争相压价卖出。

据报普氏窗口有五笔总计10.6万吨燃料油成交，其中有四笔为380 cst燃料油船货，总计有8万吨，交易价为每吨较新加坡报价贴水1-1.70美元。周三同类燃料油的现货成交价为较新加坡报价贴水0.25-1美元

受周四成交价贴水扩阔拖累，380cst燃料油现货价差扩阔0.58美元，至每吨较新加坡报价低1.23美元。

第五艘船货为180cst燃料油，总计为2.6万吨，成交价为每吨较新加坡报价贴水1.50美元。上一次在普氏窗口达成180cst燃料油交易是在周一，当时的贴水为2美元。

在码头交货件杂货市场，即所谓的船用燃料油市场，现货溢价反弹至每吨较新加坡报价高出0.80美元，昨日溢价为零。

交易商称，纸货市场交投淡静，现货月合约跨月价差基本持稳。

“普氏窗口和洲际交易所(ICE)的纸货交易都死一般的沉寂，”另一位新加坡的交易员称。

新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，截至5月11日当周，新加坡岸上燃料油库存较一周前减少6.8%，至三周低位2,597.5万桶。(完)

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