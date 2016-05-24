国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差持稳，180cst燃料油现货价差扩大

路透新加坡5月24日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周二持于三个月低位附近，码头贴水缩窄，交易商称交易活动增加。

相比而言，180cst燃料油现货价差扩大，贴水较周一加深1.18美元，至每吨较新加坡报价贴水2.52美元，供应商卖兴加强。

业内消息人士称，尽管180cst燃料油船货贴水加深，但普氏窗口的供应商未能吸引到买家。

据报达成三笔380cst燃料油现货交易，总计6万吨。维多公司从新加坡贸易商兴隆买入两艘2万吨的船货，船期分别为6月8-12日和6月13-17日，价格分别为每吨219美元和220美元。

兴隆还向摩科瑞出售另一艘船货，价格为每吨220.50美元，船期为6月19-23日。

在终端用户市场，380cst燃料油码头贴水缩窄，从周一的每吨较新加坡报价贴水2.10美元，缩窄至贴水1.50美元。

新加坡市场达成三笔现货交易。(完)

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