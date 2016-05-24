国际油市：亚洲380cst燃料油现货价差持稳，180cst燃料油现货价差扩大

台湾金融：国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一--中华信评
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
路透新加坡5月24日 - 亚洲380cst燃料油现货价差周二持于三个月低位附近，码头贴水缩窄，交易商称交易活动增加。
相比而言，180cst燃料油现货价差扩大，贴水较周一加深1.18美元，至每吨较新加坡报价贴水2.52美元，供应商卖兴加强。
业内消息人士称，尽管180cst燃料油船货贴水加深，但普氏窗口的供应商未能吸引到买家。
据报达成三笔380cst燃料油现货交易，总计6万吨。维多公司从新加坡贸易商兴隆买入两艘2万吨的船货，船期分别为6月8-12日和6月13-17日，价格分别为每吨219美元和220美元。
兴隆还向摩科瑞出售另一艘船货，价格为每吨220.50美元，船期为6月19-23日。
在终端用户市场，380cst燃料油码头贴水缩窄，从周一的每吨较新加坡报价贴水2.10美元，缩窄至贴水1.50美元。
新加坡市场达成三笔现货交易。(完)
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(编译 杜明霞；审校 李军)
路透台北1月18日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周三表示，有鉴于经济与产业风险及国内外政策不确定性升高，各产业今年复苏脚步不一。
0355GMT * 在亚洲时段涨0.2%，隔夜下跌0.9%后出现逢低买盘 * 各主要市场表现低迷：E-迷你标普500指数期货涨0.1%，美国原油 涨0.3%，日经指数跌0.2%，亚洲除日本外股市涨0.35% * 动能指标呈现负面，5、10及20日均线向下--看空格局 * 目标是测试99.85，这是11/1月涨势的50%回档位 * 纽约区间100.26/100.76分别是初步支撑/阻力位 * 图表：http://reut.rs/2iG3JQN (完) (编译 张涛；审校 徐文焰)
路透上海1月18日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量小升，但较盘初升幅收窄；中间价则大涨超460点至逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，盘中汇价一度升破6.85元的逾两个月新高，客盘逢低购汇需求压制汇价反弹空间，但短期汇价料仍稳中偏强。