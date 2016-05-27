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亚洲 | 2016年 5月 27日 星期五 20:59 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油即期跨月价差降至今年最低，因供应充足

路透新加坡5月27日 - 亚洲380cst燃料油即期跨月价差周五降至今年来最低，交易商称因即期供应充足持续打压人气。

“即期供应状况仍相当多，在新的船货到来前人们寻找出路，”新加坡一交易商称。

380cst燃料油即期6月-7月互换合约周五为正价差每吨4.25美元，较周四收窄0.25美元，且创12月22日来最低。

通常情况下，若市场库存充裕，远期价格要高于即期的价格，也即正价差。

行业消息人士表示，在实货市场，据报告普氏窗口达成四笔现货交易，总计80,000吨。

其中三笔为总计60,000吨的380cst燃料油船货，价格为每吨223美元，相当于每吨较新加坡报价贴水约2.85美元。周四燃料油现货交易价格为每吨较新加坡报价贴水约3美元。

380cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF下跌0.15美元，至每吨较新加坡报价贴水2.73美元。

另一笔交易为20,000吨的180cst燃料油船货，由嘉能可出售给壳牌，价格为每吨较新加坡报价贴水3美元。

上次在普氏窗口有180cst燃料油交易还是在5月13日，当时嘉能可向维多出售两艘船货，价格为每吨较新加坡报价贴水1.50美元和2美元。

180cst燃料油现货价差FO180-SIN-DIF下跌0.39美元，至每吨较新加坡报价贴水3.30美元。

相比而言，380cst燃料油的码头价差BK380-B-SIN周五回到升水，为每吨较新加坡报价升水1美元。持续近两周的沉重卖压曾打压码头价差一度达到每吨贴水3美元。

新加坡市场据报达成四笔现货交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 李军)

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