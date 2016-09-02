国际油市：交易员对亚洲燃料油市场后市走向看法迥异

路透新加坡9月2日 - 交易员周五称，对亚洲燃料油市场前景的不同看法打击了买家人气，近期供应略微收紧，给10月初供应增加铺路，届时来自西方的货船将增加。

“交易员有不同的看法，是现在在供应平衡、价格较低的情况下买入呢？还是等到下个月，价格可能进一步下跌后买入？因那时更多的西方货船将抵达，”新加坡的一位交易员称。

这种不确定性导致周五在新加坡市场买家和卖家在价格上僵持不下，约有12个380辛烷级高硫燃料油出价，9个竞价，但普氏窗口仅达成三笔交易。

联合石化预定了两艘巨型油轮向亚洲运送成品油，将于10月卸货，每艘可以装载约200万桶。

巨型油轮和稍小的阿芙拉型油轮运费本周跌至多年低位。

阿芙拉型油轮运费跌至2009年11月以来最低水平，部分因离岸储油需求下降，导致货运量急挫，经纪商称。

一位船运经纪称，新加坡的巨型油轮海上库存成本约为每吨4美元，岸上库存成本为每吨5-6美元。

新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，截至8月31日当周，新加坡燃料油库存水平跌至2,056万桶，

新加坡现货市场据报达成三笔交易。

维多公司从摩科瑞买入2万吨380辛烷级高硫燃料油，价格为每吨237美元，船期为9月17-21日。

Coastal从摩科瑞买入2万吨380辛烷级高硫燃料油，价格为每吨237美元，船期为9月28日至10月2日。(完)

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