国际油市：交易员对亚洲燃料油市场后市走向看法迥异

标题新闻：菲律宾11月汇入款较上年同期增18.5%至22.17亿美元，创逾八年最大增幅--央行
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路透新加坡9月2日 - 交易员周五称，对亚洲燃料油市场前景的不同看法打击了买家人气，近期供应略微收紧，给10月初供应增加铺路，届时来自西方的货船将增加。
“交易员有不同的看法，是现在在供应平衡、价格较低的情况下买入呢？还是等到下个月，价格可能进一步下跌后买入？因那时更多的西方货船将抵达，”新加坡的一位交易员称。
这种不确定性导致周五在新加坡市场买家和卖家在价格上僵持不下，约有12个380辛烷级高硫燃料油出价，9个竞价，但普氏窗口仅达成三笔交易。
联合石化预定了两艘巨型油轮向亚洲运送成品油，将于10月卸货，每艘可以装载约200万桶。
巨型油轮和稍小的阿芙拉型油轮运费本周跌至多年低位。
阿芙拉型油轮运费跌至2009年11月以来最低水平，部分因离岸储油需求下降，导致货运量急挫，经纪商称。
一位船运经纪称，新加坡的巨型油轮海上库存成本约为每吨4美元，岸上库存成本为每吨5-6美元。
新加坡国际企业发展局(IES)周四发布的数据显示，截至8月31日当周，新加坡燃料油库存水平跌至2,056万桶，
新加坡现货市场据报达成三笔交易。
维多公司从摩科瑞买入2万吨380辛烷级高硫燃料油，价格为每吨237美元，船期为9月17-21日。
Coastal从摩科瑞买入2万吨380辛烷级高硫燃料油，价格为每吨237美元，船期为9月28日至10月2日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
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“油价本周将受到美元走势而非原油本身所带动，特朗普就职典礼...是大事一件，”OANDA券商驻新加坡的资深市场分析师Jeffrey Halley表示。
路透1月16日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时间 16:19时，1港元=0.88911人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢 价为23.9%，高于上交易日收盘的21.25%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元 A/H股比价 ) 工商银行 4.55 4.73 1.08 建设银行 5.61 5.80 1.09 中国银行 3.50 3.50