国际油市：燃料油价格急升，交易员保持清醒头脑

路透新加坡9月6日 - 燃料油价格急升，在过去三个交易日每吨上涨了约12美元，在新加坡市场搅动了一些交易员的神经，因对后市走势感到不确定。

9月和10月高硫燃料油合约价差也进一步走高，180辛烷级升水达到2.75美元，380辛烷级升水2.25美元，暗示供应在短期内趋紧。

“市场上大家保持非常清醒的头脑，”新加坡的一位交易员告诉路透。

“许多上周五卖出的实货交易参与者在哭，”那位交易员称。

新加坡市场，180和380辛烷级燃料油现货价格和码头交货价格上周五为238-244美元之间。

根据路透数据，周二攀升至了250-256美元之间。

根据船用油交易商Fratelli Consulich的数据，同期香港市场180和380辛烷级燃料油价格也上涨，上周五和本周一期间每吨上涨了15美元。

交易员称，价格上涨，部分因为油价 受周一俄罗斯能源部长诺瓦克的言论推动走高。诺瓦克称，俄罗斯和沙特正致力于达成能源战略伙伴关系。

但交易员认为短期供应趋紧也支撑了价格，预计下个月供应将进一步增加。

“对于燃料油后市走势有一些不确定，令买家和卖家都暂停了交易，”另外一位交易员称。

据报新加坡现货市场达成一笔交易。

新加坡兴隆从摩科瑞以每吨248.50美元价格买入380辛烷级高硫燃料油2万吨，交货期为9月23日至27日。(完)

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