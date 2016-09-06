国际油市：燃料油价格急升，交易员保持清醒头脑

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透新加坡9月6日 - 燃料油价格急升，在过去三个交易日每吨上涨了约12美元，在新加坡市场搅动了一些交易员的神经，因对后市走势感到不确定。
9月和10月高硫燃料油合约价差也进一步走高，180辛烷级升水达到2.75美元，380辛烷级升水2.25美元，暗示供应在短期内趋紧。
“市场上大家保持非常清醒的头脑，”新加坡的一位交易员告诉路透。
“许多上周五卖出的实货交易参与者在哭，”那位交易员称。
新加坡市场，180和380辛烷级燃料油现货价格和码头交货价格上周五为238-244美元之间。
根据路透数据，周二攀升至了250-256美元之间。
根据船用油交易商Fratelli Consulich的数据，同期香港市场180和380辛烷级燃料油价格也上涨，上周五和本周一期间每吨上涨了15美元。
交易员称，价格上涨，部分因为油价 受周一俄罗斯能源部长诺瓦克的言论推动走高。诺瓦克称，俄罗斯和沙特正致力于达成能源战略伙伴关系。
但交易员认为短期供应趋紧也支撑了价格，预计下个月供应将进一步增加。
“对于燃料油后市走势有一些不确定，令买家和卖家都暂停了交易，”另外一位交易员称。
据报新加坡现货市场达成一笔交易。
新加坡兴隆从摩科瑞以每吨248.50美元价格买入380辛烷级高硫燃料油2万吨，交货期为9月23日至27日。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 利棣儿)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583