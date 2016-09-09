国际油市：燃料油升水因原油和掉期价格上涨而走阔，交易活跃

路透新加坡9月9日 - 亚洲燃料油升水周五走阔，因原油、船用油和掉期价格上涨，激发了燃料油交易员的一波活跃买盘。

新加坡普氏窗口有三笔交易达成，前一交易日没有达成交易。

“原油和船用油价格走高，”新加坡的一位交易员称。

布兰特和美国原油本周上涨了近6%。

“ (升水)现在应该在0.50-0.60美元的区间内，”该交易员称。

本周升水稳步下跌，由于船用油价格波动较大，以及预计未来几周新加坡市场的燃料油供应将增加，因来自西方的船货将增加约80万吨。

路透租船数据显示，预计10月将有总量约430万吨的燃料油从西方运抵亚洲，主要是超大型油轮。

截至9月7日当周，岸上燃料油库存跳涨至三周高位2,171万桶，加重了库存过剩的局面。

船运经纪商称，船运费低廉可能激发了新加坡和亚洲地区间的燃料油付运。

路透数据显示，载重8万吨的阿芙拉型油轮从新加坡到澳大利亚的油船运费率世界标度周四降至60.25，为2009年9月以来最低水平，相当于日盈利6,212美元。

新加坡现货市场据报达成三笔交易。

贡渥(Gunvor)从摩科瑞手中买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格为较新加坡价格升水0.25美元，交货期为9月25-29日。

贡渥从摩科瑞手中买入4万吨380-cst高硫燃料油，价格为较新加坡价格升水0.25美元，交货期为9月27日至10月1日。

Coastal从新加坡兴隆贸易行买入2万吨380-cst高硫燃料油，价格为每吨257.50美元，船期为10月3-7日。(完)

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