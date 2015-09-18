国际油市：燃料油价差下跌，因为中国需求减弱

路透新加坡9月18日 - 亚洲燃料油价差周五下跌，因中国需求走软，行业消息人士称，这使得中国的出口增加。

交易员和分析师表示，今明两年中国的燃料油进口将进一步减少，因为中国实施的改革措施允许独立炼厂进口原油作为替代原料。

“直馏燃料油的进口已经减少许多，主要因为小型炼厂获得了原油的进口牌照，”一家中国国企的交易员表示。

交易员称，中国的船运燃料需求也在减少。

“由于贸易放缓了许多，船用燃料油的需求也很差，”一名新加坡船用燃料油交易商说。

一名新加坡交易员称，自年初以来，直馏燃料油的现货升水至少已经下跌了三分之一。

此外，中国进口的沥青混合料(很容易混入燃料油的一种重油)也已经减少。一名北京的交易员称，目前中国每月进口大约500,000-700,000吨沥青混合料，去年底时每月进口150-200万吨。

今天没有现货交易成交。(完)

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