国际油市：380cst燃料油即期跨月价差从2016年低点回升，交投清淡

路透新加坡5月30日 - 亚洲380cst燃料油即期跨月价差周一从上周五所及的2016年低点回升，不过交易员称交投清淡。

行业消息人士称，洲际交易所(ICE)380cst燃料油即期6月-7月互换合约周一为正价差每吨约3.75美元，周五结算价则为约4美元。

实货市场没有现货交易报告。380cst燃料油现货贴水亦缩窄，至每吨较新加坡报价贴水2.55美元，行业消息人士称因普氏窗口出价略微提高。

行业消息人士表示，船用燃料油市场卖压沉重，促使380cst燃料油码头价差回到贴水，为每吨较新加坡报价贴水约1.50美元，为两周内第二次由升水转为贴水。5月17日，沉重卖压导致该价差低见每吨较新加坡报价贴水3美元。

有些令人惊讶的是，JBC Energy周一致客户的报告显示，1-4月全球燃料油需求非常高，较上年同期增加230,000桶/日，其中美国、墨西哥、欧洲、俄罗斯、中东、韩国和新加坡的需求较上年同期大幅增加。

“有些归因于发电站需求(比如俄罗斯和墨西哥)，而其他国家，需求增加似乎集中在船舶业，”JBC称。

新加坡市场未有现货交易报告。(完)

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