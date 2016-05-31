国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水加深，受累于供应充足担忧

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透新加坡5月31日 - 亚洲380cst燃料油现货贴水周二扩阔，行业交易人士称围绕供应充足的担忧继续拖累市场。
“陆上储油罐仍存满，而且还有很多装有燃料油的浮动储油设施，”新加坡一交易商称。
“供应商寻求出脱一些燃料油，为即将抵达的船货腾出空间，并寻求将一些储油从昂贵的浮动储油设施转至便宜的陆上储油罐，”该交易商表示。
据报告，普氏窗口达成三笔现货交易，行业消息人士称新加坡贸易商兴隆共出售60,000吨380cst燃料油。
消息人士表示，统一价格介于每吨225-227美元，相当于每吨较新加坡贴水约4-5美元。
380cst燃料油现货价差周二为每吨较新加坡报价贴水2.98美元，较前一交易日下跌0.34美元。FO380-SIN-DIF
在船用燃料油市场，消息人士称供应过剩和卖压沉重拖累380cst燃料油码头价差下跌0.25美元，至每吨叫新加坡报价贴水1.75美元。
据报告，新加坡现货市场达成三笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。