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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 19:36 BJT

国际油市：亚洲380cst燃料油现货贴水加深，受累于供应充足担忧

路透新加坡5月31日 - 亚洲380cst燃料油现货贴水周二扩阔，行业交易人士称围绕供应充足的担忧继续拖累市场。

“陆上储油罐仍存满，而且还有很多装有燃料油的浮动储油设施，”新加坡一交易商称。

“供应商寻求出脱一些燃料油，为即将抵达的船货腾出空间，并寻求将一些储油从昂贵的浮动储油设施转至便宜的陆上储油罐，”该交易商表示。

据报告，普氏窗口达成三笔现货交易，行业消息人士称新加坡贸易商兴隆共出售60,000吨380cst燃料油。

消息人士表示，统一价格介于每吨225-227美元，相当于每吨较新加坡贴水约4-5美元。

380cst燃料油现货价差周二为每吨较新加坡报价贴水2.98美元，较前一交易日下跌0.34美元。FO380-SIN-DIF

在船用燃料油市场，消息人士称供应过剩和卖压沉重拖累380cst燃料油码头价差下跌0.25美元，至每吨叫新加坡报价贴水1.75美元。

据报告，新加坡现货市场达成三笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞；审校 王洋)

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