国际油市：亚洲燃料油现货贴水缩窄，尽管新加坡陆上库存增加

路透新加坡6月16日 - 亚洲燃料油现货价差贴水周四缩窄，尽管陆上库存温和增加，交易商称这反映出市场预期7月供应收紧。

“目前人气似乎倾向于稍稍看涨，因预计近月套利流动减少，”新加坡一交易员称，“但我不是完全确信，仍有很多(燃料)油。”

380-cst燃料油现货贴水FO380-SIN-DIF周四缩窄0.26美元，至每吨较新加坡报价贴水3.25美元。

相比而言，新的近月380-cst燃料油7月/8月跨月正价差 下跌0.25美元，至每吨较新加坡报价低3美元。

行业消息人士称，远期11月/12月跨月价差在洲际交易所(ICE)有大量成交，周四成交约200,000吨。

新加坡国际企业发展局(IES)最新数据显示，截至6月15日当周，新加坡陆上燃料油库存STKRS-SIN增加98万桶(147,000吨)，至两周高位。

目前库存水平接近两周前触及的纪录高位3,118万桶(465万吨)。

新加坡当周净出口接近618,000吨。委内瑞拉是最大的净进口国，中国也是主要出口目的地。

马来西亚国家石油公司(Petronas)旗下交易部门Petco从印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)购买35,000吨380-cst高硫燃料油(HSFO)，7月10-12日在金奈(Chennai)港交付，价格为每吨较新加坡报价贴水10.40美元。

BP最近从IOC购买了一艘类似的船货，船期为7月2-4日，价格为每吨较新加坡报价贴水8美元。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)标售三笔总计135,000吨高硫燃料油,船期分别为7月4-10日、15-20日和26-31日。

新加坡现货市场据报告达成两笔交易。(完)

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