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亚洲 | 2016年 7月 7日 星期四 22:19 BJT

国际油市：亚洲燃料油价差进一步缩窄，因买兴犹在

路透新加坡7月7日 - 亚洲高硫燃料油价差周四进一步缩窄，交易员称，随着油价反弹，买兴源源不断。

官方数据显示，上周新加坡岸上燃料油库存STKRS-SIN达到两周高位。

7月/8月含硫380高硫燃料油跨月价差周四缩窄至每桶贴水1美元，路透数据显示，这是6月30日以来最窄价差。周二为贴水1.25美元。

燃料油市场周三因新加坡公共假日休市。

布兰特原油 升向每桶50美元价位，此前美国原油库存连续第七周下跌。

周四含硫180燃料油价差缩窄至贴水0.75美元，为6月29日以来最窄，周二为贴水1.25美元。

根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，7月6日，在亚洲主要船舶加油港新加坡的燃料油库存攀升至2,691万桶，高于6月29日的2,556万桶。

尽管库存增加，但“大部分交易员和实货供应商没有下调他们的要价，”新加坡的一位交易员称。

“也许他们期待价格上涨，”他补充道。

政府官方数据显示，截至7月6日当周，新加坡燃料油进口下滑至93.1090万桶，低于前一周的114万桶。

该数据还显示，同期新加坡出口超过33.9676万桶，中国、马来西亚、日本和印尼是主要目的地。预计向中国出口14.5916万桶，向马来西亚出口10.4638万桶。

新加坡现货市场据报有三笔交易达成。中国石油从KIB买入2万吨含硫380高硫燃料油，价格为较8月均价贴水2.5美元，船期为7月22-26日。

贡渥(Gunvor)从摩科瑞买入2万吨含硫380高硫燃料油，价格为每吨249美元，船期为7月26-30日。

摩科瑞从维多公司买入2.2万吨含硫180高硫燃料油，价格为每吨253美元，船期为7月24-28日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)

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