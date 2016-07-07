国际油市：亚洲燃料油价差进一步缩窄，因买兴犹在

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上升，因炼厂生产部分中断
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
路透新加坡7月7日 - 亚洲高硫燃料油价差周四进一步缩窄，交易员称，随着油价反弹，买兴源源不断。
官方数据显示，上周新加坡岸上燃料油库存STKRS-SIN达到两周高位。
7月/8月含硫380高硫燃料油跨月价差周四缩窄至每桶贴水1美元，路透数据显示，这是6月30日以来最窄价差。周二为贴水1.25美元。
燃料油市场周三因新加坡公共假日休市。
布兰特原油 升向每桶50美元价位，此前美国原油库存连续第七周下跌。
周四含硫180燃料油价差缩窄至贴水0.75美元，为6月29日以来最窄，周二为贴水1.25美元。
根据新加坡国际企业发展局(IES)数据，7月6日，在亚洲主要船舶加油港新加坡的燃料油库存攀升至2,691万桶，高于6月29日的2,556万桶。
尽管库存增加，但“大部分交易员和实货供应商没有下调他们的要价，”新加坡的一位交易员称。
“也许他们期待价格上涨，”他补充道。
政府官方数据显示，截至7月6日当周，新加坡燃料油进口下滑至93.1090万桶，低于前一周的114万桶。
该数据还显示，同期新加坡出口超过33.9676万桶，中国、马来西亚、日本和印尼是主要目的地。预计向中国出口14.5916万桶，向马来西亚出口10.4638万桶。
新加坡现货市场据报有三笔交易达成。中国石油从KIB买入2万吨含硫380高硫燃料油，价格为较8月均价贴水2.5美元，船期为7月22-26日。
贡渥(Gunvor)从摩科瑞买入2万吨含硫380高硫燃料油，价格为每吨249美元，船期为7月26-30日。
摩科瑞从维多公司买入2.2万吨含硫180高硫燃料油，价格为每吨253美元，船期为7月24-28日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 刘静；审校 母红)
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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路透上海1月16日 - 上海清算所周一公告，今日是大连机床集团所发中期票据16大机床 MTN001 的付息日。截至日终，仍未足额收到该公司支付的付息资金，暂 无法代理发行人进行本期债券的付息工作。 大连机床上周已就本期中票付息存在不确定性发布风险提示公告。 16大机床MTN001发行规模4亿元人民币，期限三年，票面利率7.00%，到期日为2019年1 月14日，本期应付利息2,800万元；主承销商为兴业银行。 大连机床今日稍早并表示，其发行的16大机床SCP002、16大机床SCP003均于2016年12月 26日构成交叉违约。不过16大机床SCP002再次获得有条件豁免违约，而16大机床SCP003则被 持有人要求回售。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年 11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的 偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期 偿付本息，本金规模5亿