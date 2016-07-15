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亚洲 | 2016年 7月 15日 星期五 21:11 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油码头交货升水创11个月高点，现货贴水扩大

路透新加坡7月15日 - 新加坡380-cst燃料油码头升水周五涨至11周高位，行业消息人士称，因船用燃料油需求坚挺，而供应却收紧。

380-cst燃料油码头交货升水较上日收盘价每吨上涨1美元，至每吨较新加坡报价高出2.50美元，为4月23日来最高。

行业消息人士称，普氏窗口仅有一笔现货交易，总计2万吨380-cst燃料油易手。

由于面临库存上升的压力，现货380-cst燃料油较新加坡报价FO380-SIN-DIF贴水周五连续第二日扩大，走阔0.16美元至每吨1.52美元。

新加坡陆地燃料油库存连续第二周增加，但市场先前广泛预期7月供应会收紧，因套利窗口长时间关闭，导致流入东亚的燃料油远低于2016年月度平均水平。

新加坡市场有一笔现货交易达成。(完)

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产油国官方售价英文原文 (翻译 张荻； 审校 母红)

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