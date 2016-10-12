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亚洲 | 2016年 10月 12日 星期三 20:22 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差下滑，东西方价差继续上扬

路透新加坡10月12日 - 行业消息人士称，亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周三下滑，因人气疲软。

380-cst燃料油10/11月跨月价差下降0.5美元至每吨较新加坡报价贴水0.25美元。11/12月价差亦下跌0.5美元，达到平价水平。

交易商称，虽然新加坡燃料油远期曲线在趋软，但欧洲互换合约更为疲软，近月鹿特丹高硫驳船燃料油价差周三下跌1美元，至每吨0.50美元，推动东西方套利价差上升。

近月东西方价差较上日上升0.75美元至每吨25.75美元。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。

该价差连续第五个交易日上升，且连续第三个交易日刷新数月高点。

新加坡现货市场上无交易达成。(完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)

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