国际油市：亚洲380-cst燃料油近月跨月价差下滑，东西方价差继续上扬

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡10月12日 - 行业消息人士称，亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周三下滑，因人气疲软。
380-cst燃料油10/11月跨月价差下降0.5美元至每吨较新加坡报价贴水0.25美元。11/12月价差亦下跌0.5美元，达到平价水平。
交易商称，虽然新加坡燃料油远期曲线在趋软，但欧洲互换合约更为疲软，近月鹿特丹高硫驳船燃料油价差周三下跌1美元，至每吨0.50美元，推动东西方套利价差上升。
近月东西方价差较上日上升0.75美元至每吨25.75美元。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价和鹿特丹驳船燃料油离岸价之间的差价。
该价差连续第五个交易日上升，且连续第三个交易日刷新数月高点。
新加坡现货市场上无交易达成。(完) (编译 王丽鑫；审校 汪红英)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。