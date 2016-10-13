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亚洲 | 2016年 10月 13日 星期四 20:27 BJT

国际油市：燃料油市场交易活动升温，因需求呈现走软迹象

路透新加坡10月13日 - 行业消息人士称，新加坡燃料油市场交易活动周四升温，需求显示疲弱迹象。

周四公布的官方数据显示，新加坡市场9月船用燃料油销售较前月下降9.4%，降至八个月最低，因到新加坡加油的船只减少。

行业消息人士称，普氏窗口周四共成交五笔现货交易，总量为10万吨380-cst燃料油，为9月14日以来最高交易量。

380-cst现货价差FO380-SIN-DIF降至每吨较新加坡报价贴水0.34美元，低于上日的升水0.12美元。行业消息人士称，供应商急于卸货，帮助缓解需求放缓，令该价差承压。

中国再次取代美国成为第一大原油进口国，其原油日进口量创历史新高。原油进口增加部分受到政府储备库存推动，政府在上月开始新的商业原油储备。

新加坡现货市场成交五笔交易。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)

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