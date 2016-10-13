国际油市：燃料油市场交易活动升温，因需求呈现走软迹象

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡10月13日 - 行业消息人士称，新加坡燃料油市场交易活动周四升温，需求显示疲弱迹象。
周四公布的官方数据显示，新加坡市场9月船用燃料油销售较前月下降9.4%，降至八个月最低，因到新加坡加油的船只减少。
行业消息人士称，普氏窗口周四共成交五笔现货交易，总量为10万吨380-cst燃料油，为9月14日以来最高交易量。
380-cst现货价差FO380-SIN-DIF降至每吨较新加坡报价贴水0.34美元，低于上日的升水0.12美元。行业消息人士称，供应商急于卸货，帮助缓解需求放缓，令该价差承压。
中国再次取代美国成为第一大原油进口国，其原油日进口量创历史新高。原油进口增加部分受到政府储备库存推动，政府在上月开始新的商业原油储备。
新加坡现货市场成交五笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 刘秀红)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。