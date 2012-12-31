押错中国经济 亚洲明星基金2012年遭遇滑铁卢

资料图片：在北京日落时分，中央商务区的住宅和写字楼在窗户中的倒影。 REUTERS/David Gray

记者 Nishant Kumar

路透12月31日 - 自祤为东方"沃伦巴菲特"的明星基金经理们在2012年遭遇滑铁卢,大赚一笔的期望落空,因为他们对中国经济形势做出了错误的押注,在2012年收尾之时发现印度和东南亚市场的回报率在全球都是居于领先.

根据汤森路透理柏的研究数据,今年1-11月期间,坦伯顿(Templeton)新兴市场基金经理人莫比尔斯(Mark Mobius)和香港惠理基金(Value Partners)的谢清海(Cheah Cheng-hye)都未能达到基准指标的回报率,且逊于指标的程度更是创下10多年来最大.

明星基金持续表现不佳,可能促使投资者转向那些收费更低的被动型指数追踪基金和上市交易基金(ETF),这股趋势已经在欧洲和美国蔚然成风,在那些地区,主动型基金发现他们很难取得超越指数的回报.

"2012年(中国)经济的放缓确实给消费领域造成负面影响,而我却对这个板块委以重仓."富达(Fidelity)的安东尼·波顿(Anthony Bolton)在给路透的邮件中写道.他也是一位知名基金经理,他管理的投资组合今年未能取得超越基准目标的表现.

"此外,基金专注于小型和中型公司,这也令表现受挫."波顿说道.三年前他带着光环在一片欢迎声中掌管该基金,原本是要在中国一试身手.

上述三个明星基金经理均在中国市场折戟沉沙.至11月,中国沪深300指数.CSI300年内下跌8.8%,受对经济放缓的担忧打压.当月中国也完成了十年一次的领导层换届.

与之对比的是,具有韧性的东南亚经济体的股市上涨.印度股市.BSESN年内迄今上涨四分之一,受240亿美元的外资净流入推动.

波顿管理的富达中国特殊情况基金(Fidelity China Special Situations Fund)在至11月末的11个月中,净值增长了5.8%,较同期指标MSCI中国指数表现逊色八个百分点.而去年该基金表现较指标逊色近18个百分点.

其对中国消费股票的押注适得其反,该板块平均下跌近5%.而据汤森路透StarMine的数据显示,亚太地区日常消费品板块平均上涨15%.

**莫比尔斯也出现失手**

坦伯顿的新兴市场基金经理人莫比尔斯也为在中国的高曝险付出了代价.该基金总规模为169亿美元,其中近30%投到了中国.这些仓位最终拖累了该基金的表现:基金的回报率仅为10.6%,落后于指标MSCI AC亚洲除日本外指数8.3个百分点,差距为自1999年以来最大.

莫比尔斯说,部分能源股投资损及了该基金的表现,能源板块受到了大宗商品价格起伏的影响,另外汽车股表现疲弱,也对基金的成绩造成拖累.

该基金截至9月底持仓规模最靠前的能源股(601857.SS)是中石油,理柏数据显示,该股在截至11月底的一年间下跌了13%.

根据理柏数据,由谢清海牵头的团队管理的香港惠理基金,落后于港股恒生指数.HSI16.6个百分点,差距也为自1999年以来最大.

"今年股市受宏观经济状况推动,对于价值投资者而言是一个漫长的冬天,投资者在场边采取防守策略."惠理基金的发言人表示.

**基金管理者的坏消息**

明星基金的落后表现,突显出大型主动管理型基金要跑赢指标所面临的难度,以前这种困难是在西方国家市场,而现在也出现在亚洲市场.这种趋势很可能把投资者推向佣金更为低廉的指数和上市交易基金(ETF).

这对于主动型基金的管理者将是一记打击.理柏数据显示,他们通常收取所管理资产的1.5%作为佣金,将近是ETF的三倍.

ETF纯粹跟随指数而无需管理或研究,因此要比投资专家团队运作的主动型基金便宜.

为了继续收取更高费用,主动型基金经理人就必需拿出绩效.相比更成熟的经济体,亚洲的市场未被充分研究且效率更低,因此对其业绩出色的期望值尤高.

然而,主动型基金经理人却面临业绩不及被动型投资基金的风险,这在发达市场中成为既定趋势,因后者成本低且主动型基金无法实现持续业绩更胜一筹.

今年美国投资者涌向低成本的被动管理型指数基金.比如,客户2012年前11个月向美国先锋集团(Vanguard Group)共同基金和ETF注入1,304亿美元,创纪录新高.

这一趋势亦使得贝莱德(BLK.N)iShares ETF受惠,但美国基金(American Funds)、Dodge & Cox和Janus Capital Group (JNS.N)等受创.

亚洲也出现了这样的转变势头.理柏数据显示,投资亚太的ETF所管理的资产规模到11月超过了1,500亿美元,而10年前约为340亿美元.

与亚洲投资世界的大型业者形成鲜明对比的是,像宏利环球基金-亚洲小型公司基金与Australian Leaders等较不知名基金的表现超过了指标逾20个百分点.这两支基金的资产规模分别是1.09亿美元与9,600万美元.

截至11月底,宏利基金带来35.3%的回报率,将近是指标富时亚太除日本外小型股指数的三倍.

不过,莫比尔斯和波顿均对2013年前景表示乐观.后者认为,中国出口和投资拉动型的经济模式将逐步被消费拉动型所取代.这意味着成长速度将放缓,但会更为稳健.

"经济周期现在处于有利阶段,和政治进程一样,"他称.(完)

(编译 高琦/田建华/李春喜/石冠兰; 审校 王洋/隋芬)

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