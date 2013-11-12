惠理集团联手英国富时推出东盟指数

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透香港11月12日 -亚洲资产管理公司--惠理集团(0806.HK)周二称，与英国富时集团合作推出一支以价值为基础的东盟指数。
惠理集团的声明称，新指数“富时价值股份东盟指数”是按照富时环球全市场股票指数衍生，以反映在印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国的交易所上市50只优质价值股票的表现。成份股的上限为5%以避免过度集中于某一股票。
声明并称，新指数采用惠理独特的价值选股方法，并由富时自订指数方案的独立团队计算及管理。
惠理董事总经理曹伟超说，“公司致力拓展价值ETF和价值基础指数的产品领域，今天推出前所未有的地区性指数，标志着另一个里程碑。”
惠理是亚洲最大的资产管理公司之一，截至今年9月底止其管理资产约92亿美元。
富时集团为伦敦证券交易所集团全资附属机构。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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