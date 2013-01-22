（更正）亚洲垃圾债市场去年大放异彩 如今初现消化不良症状

资料图片显示一名男子在东京一家证券营业部盯着股价屏幕。 REUTERS/Yuriko Nakao

(更正:因英文原文有误,内文第九段"投机级公司"应改为"投机级和投资级公司".)

路透新加坡/香港1月22日 - 追求收益的投资者助推亚洲垃圾债实现一波长期涨势,而在长达一年的盛宴过后,他们终于开始有些消化不良的症状.

2012年这股涨势令一些垃圾债持有者获得了45%的回报,如今有多方迹象显示涨势恐怕过度.

今年第一周,投资者豪掷450亿美元,认购中国三家信用评级为垃圾级的地产公司发行的17.5亿美元债券.

但广州富力地产最近发行的债券却只得到不足三倍的超额认购,合景泰富地产更是在仅有两倍超额认购的情况下撤回永续债券发行计划.

中资房企合生创展(0754.HK)以不到10%的票面利率发行五年期债券,利率不及一年前发债利率的一半,为垃圾债市场发出另一个警讯.合生创展评级比违约仅高四个级距.

导致合景泰富地产取消发债的原因,是投资者担心这支债券的风险跟股票一样高,与此同时,一些近期发行的债券价格也都在二级市场大跌.

单就其本身来看,这可能是市场泡沫太多暂作喘歇的信号.但结合有关全球投资者对经济复苏抱有信心,因此将资金转回股市的数据来看,垃圾债恐怕面临困境.

"市场明显消化不良,房地产企业的大量发债令情况尤甚,"柏瑞投资亚洲固定收益投资主管刘曙明(Arthur Lau)说.

2013年头几周,寄望于去年高收益债投资热余波未消的投机级和投资级公司接连发债,包括香港宽频、韩国产业银行、长江实业集团(0001.HK)和雅居乐集团.

与此同时,占2012年外币债券发行大头的投资级公司却在12月以来有所收敛.2012年外币债券发行规模创下1,338亿美元纪录高位.

造成这种变化的一大原因就是,在零利率环境下,亚洲高评级债券无法再弥补美国公债收益率(殖利率)大涨的风险.美债收益率是这些债券票面利率的定价基准.

"我们市场上的利差缓冲空间所剩无几,所以万一美国公债市场真有大幅波动,比方说80个基点左右,那么从套利角度来看亚洲债券收益率就无利可图."渣打银行信用分析师Kaushik Rudra说.

**美债的威胁**

美国和中国经济成长好转的迹象、美国联邦储备理事会(美联储,FED)暗示将更快结束货币宽松政策,以及更主要的,美国财政政策在年初避开了大幅自动紧缩,都在一步步放大美债收益率上升的威胁.10年期美债收益率在过去六周内已经涨了30个基点.

"每个人都很谨慎看待利率.对利率越不敏感的债券,对投资人越有好处."施罗德基金经理Rajeev De Mello说.

"这也许可以解释为何高收益债领先其他品种.而且,现在的收益率环境是人们都在追求更高收益的资产,"他说.

垃圾债的收益率本来就比较高,理应可在美债卖压风险当中提供更好的利差缓冲.不过,这一年来垃圾债的涨势已经削弱了这种优势.

渣打的Rudra说,虽然他不认为垃圾债会被市场大举抛售,但他也警告说这并非不可能.

"一旦情况出现转变,就有可能开始蓄积改变的动能.很多人可能预期美债将有更大波动而出脱固定收益资产,结果变成预言自我应验的循环."他说.

投资人对新发行债券的兴趣也可能开始减退.

今年第一周,International Container Terminal Services的3亿美元发债获得55亿美元认购,合生创展的3亿美元发债获得60亿美元认购，印尼开发商Lippo Karawaci债券的投标倍数也超过六倍。

但仅一周之后,合景泰富地产就取消一笔永续债券发行,即使拿出每份债券高达0.5美元的回扣来吸引富有的散户投资者,都未能成功.而一般用于吸引散户投资者的回扣平均在0.25美元左右,这本身就说明了市场人气的变化.

另一家地产商长江实业发行的永续债券也是被富有的散户投资者大量认购,购买比例占到60%.

大量投资者现在认为,当前环境下,投资股票可能要好过投资与之风险相当的垃圾债券.

基金追踪公司EPFR以及其他投行的数据显示,自11月以来.除日本以外的亚洲股票基金资金流入量数倍于该地区的债券基金.1月10日止当周,新兴市场股票基金获得74亿美元净流入,创纪录高位,接近债券基金的四倍.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS自11月末以来已攀升6%,而摩根大通亚洲高收益债券指数(JACI)升幅不足1%.

"相比追逐中国地产债券的高个位数收益,投资者可能会选择投资于股票,或在情况合理时卖出一些期权,"投资管理公司Magenta Advisors副董事Joshua Lee称.

他表示,卖出蓝筹股看跌期权的年收益率可能高达14%.(完)

(编译 李爽/梁睿雪/李婷仪/石冠兰; 审校 程琳)

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