今年亚洲黄金需求料降15-20% 因金价上涨--丰业银行

2010年6月8日，印度北部城市昌迪加尔一家金店的店员在展示金饰品。 REUTERS/Ajay Verma

路透孟买8月10日 - 加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)一名高管表示，中国和印度2016年黄金消费料将下降15-20%，因投资需求和金饰销售下降。

中国和印度为全球两大黄金买家，其需求占全球市场的一半以上。两国黄金需求下降，或抑制全球金价上扬；当前金价在两年高位附近游走。

“2016年印度黄金需求将较上年下降15-20%。金价上涨、投资需求不振，导致黄金消费减弱，”加拿大丰业银行全球银行和市场部门董事总经理Sunil KashyapKashyap称。

“印度的情况并非个案，而是整个亚洲的普遍性趋势，甚至中国亦然。”

金价今年迄今累计上涨近28%，达到每盎司1,352美元，令传统的金饰买家望而却步。

“除非金价跌破每盎司1,300美元，否则我们认为需求将不会回升，”Kashyap称。

根据世界黄金协会(WGC)的数据，中国去年黄金需求量总计981.5吨，印度为864.3吨。

印度当地金价在7月曾跳涨至每10克32,455印度卢比(487.21美元)，为近三年来最高，这促使消费者纷纷出售旧珠宝。

Kashyap表示，这样将导致印度2016年碎金料供应可能大幅增加至120吨至180吨，每个月有10-15吨进入市场。

根据WGC数据，2015年印度碎金料供应总计80.2吨。

需求疲软以及碎金料供应帮助印度减少黄金进口。黄金矿业服务公司(GFMS)数据显示，印度7月黄金进口较上年同期骤减79.3%至20吨，为3月以来最低。(完)