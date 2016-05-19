亚股和金价下滑 因美国升息预期重燃且美元走强

路透香港5月19日 - 周四亚股下跌、美元高企，因市场争相消化美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早6月就会升息的可能性。金价下滑。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数早盘跌0.8%，因美国在六个月内第二次升息的可能性令新兴市场担忧加剧；新兴市场本来就在疲于应对中国经济放缓的影响。

韩股综合股价指数.KS11和澳洲股市领跌亚股，分别跌0.5%和0.6%，投资者重点关注全球最大经济体和其他经济体状况的分化情况。

“短期来看，新兴市场最容易受到影响，”花旗银行的10国集团(G10)汇市策略全球负责人Steven Englander在客户报告中说。

“总体而言，在另行通知之前，适宜重新进行差异化交易，”他在客户报告中写道，称加元和澳元很容易受围绕两国经济的担忧拖累。

日股日经指数.N225早盘上涨，受日圆走软提振。日圆兑美元跌至三周低点，之前公布的美联储4月货币政策会议记录显示，美联储确实有可能在6月加息。但日经指数涨幅后来收窄至0.2%。

该会议记录中，美联储官员称，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，那么委员会在6月升息可能是合适的。

这一观点令美联储在6月升息的预期重燃。

根据芝加哥商业交易所集团的FedWatch工具，联邦基金利率期货走势暗示，周三公布会议记录后美联储6月升息的机率从当日早间的19%增至34%，周二时为15%，一个月前市场认为加息机率还不到1%。

不过，许多市场人士对美联储会在英国6月23日就是否留在欧盟举行公投前升息仍有怀疑。美联储部分决策者指出公投是风险之一。美联储在7月升息的机率可能更大。

美元指数徘徊在隔夜触及的七周高点95.27略下方；美国公债收益率大涨提振美元隔夜走高。

指标10年期美债收益率周三跳涨逾10个基点，收益率曲线略微趋陡，中止连续数月的趋平走势。

美元兑日圆持稳于隔夜创下的三周高点110.25。欧元兑美元接近3月末以来低点1.1214。

“随着4月各项活动指标表明增长稳健回升，我们认为2016年可能升息两次，第一次时间可能在6-7月间，”巴克莱策略师表示。

美联储副主席杜德利及费舍尔将于当日稍晚发表谈话，市场将从中找寻联储看法的更多细节。

美联储升息的最新预期令黄金受挫。金价下跌0.1%至每盎司1256美元的三周低点。金价走势与货币政策的放宽息息相关。

强势美元也令石油等商品承压，美国原油期货下跌0.4%至每桶48.00美元。美元升值令非美国买家买进美元计价的原油时较为不利。

伦敦期铜隔夜低见每吨4563.50美元，为2月19日来最低水平，并且持续盘旋于在这个水准附近。(完)