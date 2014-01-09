春节前中国黄金需求强劲 推高溢价

路透新加坡1月8日(记者 A. Ananthalakshmi) -中国消费者在春节前快速购买黄金，推高了黄金在中国市场上的溢价。

根据当地媒体报道，拥挤的金店里到处都是匆忙购买黄金首饰的中年女性，另一些人则购买硬币和印有马形图案的金条。中年女性是中国最主要的黄金买家。

通常，中国的春节会引发一波购金热潮，中国人认为黄金会带来好运，也往往会购买并以礼赠人。

本周，上海黄金交易所(SGE)千足金的溢价攀升至每盎司逾20美元，高于去年年底的个位数溢价。

香港永丰贵金属(Wing Fung Precious Metals)交易主管Peter Fung表示：“自上周开始需求十分强劲。”

“买兴还将持续两周，甚至可能会贯穿第一季度。”

根据菜市口百货网站的数据，菜百旗舰店1月1日开门营业第一个小时的销售额即达到1,000万元人民币(165万美元)。

截至当天，18家菜百门店的销售额达到2亿元人民币。

上海黄金交易所的交易量也有增加。该交易所周一的交易量达到八个月高点，但之后买速已有所放缓。

巴克莱分析师在本周早些时候的报告中称：“上海黄金交易所的交易量说明春节前这段时间的黄金需求依然强劲。”

“鉴于黄金价格依然敏感，黄金需求很可能持续增长，但2014年增速将放缓。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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