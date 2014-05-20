焦点：亚洲黄金需求首季下降 但基金减持势头消退--WGC

图中为Pro Aurum金库中的金砖，摄于2014年3月6日。 REUTERS/Michael Dalder

路透伦敦5月20日 - 世界黄金协会(WGC)周二表示，第一季中国和印度的黄金需求低于上年的纪录水准，但黄金上市交易基金(ETF)减持势头消退，使得总体需求保持稳定。

头号黄金消费国中国的黄金需求第一季下降18%至263.2吨，金币与金条需求锐减55%。尽管珠宝需求增长10%，但无力回天。

印度消费需求降幅略大于25%，跌至190.3吨，黄金珠宝消费减少9%，金币与金条需求大减54%。

但第一季整体黄金消费量稳定在1,074.5吨，因黄金ETF投资净流出的局面基本结束。去年流出量达到纪录最高水准。

“去年第一季，市场表现非常不同--黄金流出上市交易基金(ETF)，由于黄金价格下跌，全球的消费者涌入市场，购买大量黄金，”世界黄金协会的Alistair Hewitt表示，他是本报告的作者之一。

“2014年第一季市场从极端恢复正常，变得稳定许多，”他表示。“金币和金条需求降低，ETF外流也减少。”

今年第一季ETF黄金外流减少至0.2吨，去年同期达到176.5吨。这有助于平衡亚洲买盘的减少。

整体金币和金条需求减少三分之一多一点，其中印度和中国消费萎缩就占降幅的70%。

WGC预测今年中国黄金需求介于1,000-1,100吨，印度需求介于900-1,000吨。去年中国的黄金需求量达到纪录高位1,066吨。

**印度需求受挫**

今年印度的黄金需求受挫，由于要降低创纪录高位的经常帐赤字，政府上调了黄金进口税，并将进口量与出口量挂钩。

其它的黄金消费大国也出现需求下降，土耳其的黄金需求减少42%至27.2吨，美国需求下降13%至33.1吨，泰国需求大减56%至24.5吨。

“随着全球黄金市场缓慢回归到更为‘正常’的状态，为满足东方消费者需要而从西方流向东方的黄金流动潮已经放慢，”报告指出，“一个证据就是，在去年大部分时间都持续存在的黄金高升水已呈现下降，特别是在上海和伊斯坦布尔市场。”

珠宝商需求在黄金消费中占据最大的一部分，通常对于价格变化十分敏感。研究显示，这部分需求增加了3%至570.7吨，主要是因为中国、日本和英国的购买量增加。

今年第一季的现货金平均价格XAU=为每盎司1,292美元，较上年同期下降21%。

与此同时，央行需求下降6%至122.4吨，不过整体看，央行仍为连续第13个季度净买入黄金。（完）

(编译 李春喜/张涛/高琦 审校 屈桂娟/艾茂林/蔡美珍)

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