亚洲政府支撑经济不力 央行无奈挑重担

图为透过放大镜看到的面值十万的印尼卢比。 REUTERS/Edgar Su

路透东京/雅加达2月5日 - 亚洲的央行官员正被迫接过本国政府未能完成的任务：帮助经济力克时艰。

批评人士称，在亚洲地区充斥着廉价资金时，不少政府在消除国内外企业投资壁垒、简化行政程序、升级基础设施以及发展有深度且运行良好的金融市场方面做得太少。

随着美国联邦储备委员会(美联储/FED)释放的廉价资金退潮，诸多经济暗礁开始显露。亚洲各家央行不得不暂时放下维护物价和金融稳定的职责，承担起支撑疲弱经济的重任。

去年美联储开始计划缩减每月850亿美元的购债规模后，投资者的抛售火力最先瞄准印度和印尼。这两个国家都采取了紧急措施，干预市场并升息来支撑受到重创的本币汇率。

自那以来，美联储已开始积极收回经济刺激措施。随着投资者将目标瞄准那些最脆弱的经济体，新兴市场再次处于守势。

印尼和印度当局改善了针对资金迅速外流的防御态势，不过两国政府未能解决供应瓶颈和市场僵化问题；分析师称这些问题在两国国内引发通胀问题，并限制了政策操作的空间。今年印尼和印度都将面临大选，可能导致政府出台讨好选民的政策，从而进一步推迟改革。

在泰国，延续几个月的政治动荡已令政府瘫痪，使得央行成为支撑经济的中流砥柱。

“政府作用和货币政策之间应该适当平衡，”野村驻新加坡的首席亚洲分析师Rob Subbaraman。

“在印度，以及越来越大的程度上在泰国，政府并未尽到自己的责任。而随着大选临近，印尼也可能落入这种情况，”Subbaraman说，他从2013年中以来一直警告称，新兴亚洲经济体面临越来越高的市场动荡风险。

即便在政府稳定有力的日本和中国，其央行似乎也肩负着重担。

在日本，央行大规模注资刺激了经济和市场，但首相安倍晋三的经济改革情况令人失望。中国央行则在努力抑制表外以及风险较高的贷款膨胀，而谨慎的政府监管机构仍抵制加快推进促使市场更真实反映风险的金融改革。

欲浏览新兴市场货币情况，请点选：link.reuters.com/cyx46v

亚洲的央行官员很少公开发泄沮丧情绪。只有前印度央行总裁苏巴拉奥是个例外，他经常与印度政府争论经济改革和利率问题。

不过有些时候，央行官员的忧虑也会溢于言表。

印尼央行进行一系列升息之后，10月一位央行官员表达了他的不满，认为政府并没有着手解决导致贸易和经常帐赤字不断扩大的根本原因--政府支出。

“我们需要解决高烧背后的病因，”印尼央行经济和货币政策部主管Dody BudiWaluyo当时对路透表示。“不能只是使用扑热息痛来退烧。”

**新的风险**

央行接过政府的担子也有风险，可能既无法实现他们所追求的稳定性，又不能给予经济支持。

比如在日本，人们担心要是不进行改革来解放未开发的经济增长潜力，并克服社会快速老龄化的问题，那么日本央行大规模释注资带动的乐观情绪将会消退。

中国央行试图通过调整货币市场的资金供应来限制高风险贷款，此举已经屡次导致资金紧缺，险些引发市场恐慌。

印尼和印度央行或许被迫大幅收紧货币政策，这可能超出其经济允许的程度，因为两国市场人气脆弱，增长降温时高通胀仍然高烧不下。对印度而言，一个坏信号就是投资者今年一直卖超该国股票。

泰国央行正面临压力，要填补基础设施支出暂停后的空白，为困境中的经济提供刺激，但也清醒地意识到了风险。

“长时间保持宽松政策，就可能耽搁改革，因为这些改革就看似不那么紧迫，也可能导致金融失衡加剧，”泰国央行发言人RoongMallikamas向路透表示。

在日本，担忧之一在于，如果没有实现安倍晋三振兴计划承诺的基本面改革，市场可能反转，日本或许重新陷入通缩式平衡或“滞胀”--增长低迷而物价上涨。在日本大型金融机构风险管理人云集的日本风险论坛(Japan RiskForum)上，人们预计该局面发生的几率接近五五开。

“我们不能永远只依靠货币政策，总有一天市场将考验政府的决心，很可能就在夏天前后，”日本国际协力银行(JBIC)总裁暨前日本财务省财务官渡边博史称。

**自作自担**

持平而论，央行官员或许也要为其处境负点责任。全球金融危机后，各国或因政治压力、或因担心引发更多动荡，让过于宽松的货币政策维持太久。

野村估计，整体来看，亚洲除日本外十大经济体的官方利率和通胀之差来衡量的实质利率，自2008年以来有过半时间都是负利率--这让债务迅速扩增，房地产及股市出现泡沫。相形之下，1996-2007年仅16%的时间是负利率。

“通过极宽松的美联储资金，各国央行容许了资产通胀的发生，导致市场上活跃进行着一场纸醉金迷的派对，”前泰国财长及央行副总裁ThirachaiPhuvanatnaranubala称。“削减宽松举措让派对结束。部分新兴市场现在将需应对在人人迷迷糊糊快活享受之际悄然升起的泡沫。”

也有一些改变的迹象出现。印度正着手进行一场企图心宏大的货币政策整顿，将使政府较难依赖央行；与此同时，政府已抑制黄金进口，并获得340亿美元海外融资，以设法弭合经常帐赤字。

印尼的矿石出口禁令遭遇抨击，但也是该国政府至少意识到有必要减少对原材料商品出口依赖的迹象。印尼还采取了支持财政的措施。

然而第一生命经济研究所资深新兴市场分析师ToruNishihama指出，一旦有选举因素在运作，央行的努力就可能轻易瓦解。

“随着许多新兴国家今年的选举接近，无论央行如何收紧政策来控制通胀，其政府都亟欲放宽财政政策，抵销了央行的努力。”Nishihama说。(完)

(编译 徐文焰/石冠兰/朱晓军/张若琪 审校 张涛/田建华/侯向明)

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