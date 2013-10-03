亚洲谷物库存不断膨胀 政府为保粮食安全未雨绸缪

7月26日在泰国一家市场拍到的大米。 REUTERS/Athit Perawongmetha

* 亚洲创纪录的谷物库存或将进一步增长

* 各国政府希望建立安全储备以防粮食危机

* 锁定库存料将支撑全球谷物价格

* 印度和泰国料迎来更大丰收

路透新加坡10月3日 - 堆积如山的亚洲谷物库存虽足够满足中国八个月的粮食消费，但仍有可能进一步增长，因各国政府坚持提高安全储备以备战困难时期。

2008年的粮食危机引发动荡和恐慌性抢购，因此各国政府虽面临财政压力及存储问题，却仍将继续增加谷物库存，从而支撑因大丰收预期而受挫的粮价。

“人口稠密的国家，特别是亚洲国家，会很不愿意看到库存下降，”联合国粮农组织的资深经济学家Abdolreza Abbassian表示。

“1990年代以及2007-08年的教训已经让决策层深信，国际市场很重要，但粮食安全不能百分百依赖国际市场。”

囤积粮食才是关键。自2008年谷物价格因为较高的能源价格、恶劣的天气以及不断增加的生物燃料需求而飙涨后，亚洲最大几个谷物购买国已经囤积了1亿吨稻米和9,000万吨小麦。

浏览印度小麦库存图表，请点选(link.reuters.com/vuw46t)

浏览泰国稻米库存图表，请点选(link.reuters.com/byp66t)

当时印度暂停了稻米出口，同时全球稻米价格跳涨至每吨1,050美元的纪录新高，引发其他稻米出口国也采取类似的限制举措，菲律宾等进口国则发生恐慌性采购。

“粮食库存增长说明，政府把拥有超量粮食储备作为优先任务，以避免遭遇粮食短缺并顺利实施其粮食保障计划，”印度国家公共金融与政策研究院的教授N. R. Bhanumurthy称。

“只要发生一次作物歉收，就可能清空全部库存。”

印度在2011年被迫开始出口粮食，此前该国小麦和稻米作物在露天腐烂的景象占据了国际媒体的版面。但这种不情不愿的出口并没有对降低库存起太大作用。

由于连续四年的风调雨顺，截止9月1日，印度政府仓库中的稻米库存为2,100万吨，远高于980万吨的官方目标。小麦库存达到3,800万吨，也远超1,710万吨的目标水平。

**出口国是焦点所在**

亚洲人口大国不会减少粮食库存，除非美国、澳洲与俄罗斯等粮食出口大国的库存出现增长。

“我认为大家对粮食供应情况还不放心，”墨尔本一位分析师称，“到目前为止，库存只不过是从生产国转移到了消费国。”

与亚洲的庞大储备相比，全球主要玉米出口国--美国在8月作物年结束时的库存处于16年低点。

全球第二大小麦出口国--澳洲在9月底的小麦库存为370万吨，仅为去年同期时逾700万吨期末库存的一半。

近乎完美的天气可望推高库存，亚洲的粮食储存条件只会更加恶化。

印度年底前料将新增3,000万吨稻米库存。该国目前有大约1,200万吨稻米和小麦在露天存放，仅以防水布遮盖。

印度稻米产量预计可接近去年的纪录高点，而雨季充沛的降水也为小麦作物在未来数月的蓬勃生长提供了充分的湿度。

**租用机场机库？**

泰国政府正连续第三年推行其备受争议的稻米干预措施。该计划通过收购价与市场价倒挂对农户提供支持，因此供应变得不具竞争力，泰国也由此丧失了全球最大稻米出口国的头衔。

这项措施将使年底泰国稻米库存增加约1,000万吨。现有库存估计为1,600万吨，约是全球每年贸易量的一半。由于仓库过于拥挤，泰国官员正考虑租用空军机场的机库作为仓库。

尽管中国小麦库存过去几年有所下降，但该国料成为全球最大进口国，因其补充消费殆尽的储备，以弥补国内供应短缺。

根据美国农业部及贸易商，截至2014年6月的一年中，中国料购买大约950-1,000万吨小麦。

菲律宾除了增加储备外，还努力在2013年底之前实现稻米供应自给自足。

“我们的目标是增加库存以确保粮食安全和价格稳定，”菲律宾国家粮食局(National Food Authority)的官员Orlan Calayag说，“我们准备增加支出来改善和扩大仓储设施。”(完)

(编译 王兴亚/徐文焰；审校 郑茵)

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