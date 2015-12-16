亚洲第四季企业信心下滑至四年最低 中国经济放缓是首因

路透新加坡12月16日 - 汤森路透/英士国际商学院公布调查显示，第四季一些亚洲大公司信心再度下滑，在中国增长放缓担忧的打压下，降至四年低点。

12月当季，汤森路透/英士国际商学院的亚洲企业景气指数.TRIABS RACSI由9月季度的60降至58，上年同期则为72。这次调查访问了103家公司，代表了未来六个月的前景。指数高于50代表整体看法正面。

调查显示，中国经济连续第二季被视为企业预测的最大风险，金融市场动荡也令人担忧。当前中国经济增速为六年来最慢。给调查提供反馈的企业包括软银(9984.T)、起亚汽车(000270.KS)、Tata Steel Ltd (TISC.NS)和新加坡奥兰国际(OLAM.SI)等公司。

“(近几个月)对中国经济增速预估的大幅修正，对所有这些数据、涉及的各个国家、所有行业产生的影响最大，”新加坡英士国际商学院经济学教授Antonio Fatas表示。

“如果提起亚洲，(你会以为)亚洲经济表现很好，增长比全球多数地区都要快，但增长的速度与前10年已经有很大不同。”

在12月当季开始的时候，分析师估计中国2016年增长6.5%，而三个月前的预测是6.7%。

在汤森路透/英士国际商学院的调查在周末结束的时候，中国公布了优于市场预期的数据，包括工业产出、零售销售和投资。分析师表示，这些数据显示刺激措施可能正在让经济稳定下来，尽管面临房地产价格下跌以及国内债务高企等挑战。

中国经济放缓带来的冲击，对于该地区经济多元化程度较低和规模较小的国家尤其严重。

例如中国是新加坡的头号贸易伙伴，在本次调查中新加坡的景气指数为21，在11个经济体中最低。澳洲是向中国提供自然资源的主要国家，该国景气指数也处于三年来最低水平。

汤森路透和英士国际商学院这次调查在11月30-12月12日进行。在103名回复者中，21%看法负面--逾六年来最高比例，42%看法中性，37%看法正面。

菲律宾企业连续第二季最为乐观，景气指数为77%，韩国企业紧随其后，而台湾企业只比新加坡企业稍稍乐观一些。

**印尼和马来西亚景气上升**

印尼景气较前季的反弹幅度是调查中最大的，跳涨了36个点至63，中国经济给景气带来的风险要超过美国升息。

一些市场观察人士称，市场广泛预期的美联储升息料将促使资金流出新兴市场，但INSEAD的Fatas表示，这类担忧看似在印尼和马来西亚等国家消退。

马来西亚景气依然悲观，尽管从前季的25升至41。11位受访者中有5人对未来六个月持悲观看法。

“当利率、汇率或原材料价格波动时，势必会给许多企业活动带来更大压力和问题。”受访的医用手套生产商Kossan Rubber Industries Bhd (KRIB.KL)的一位高管Edward Yip说道，“不过，可以通过主动对冲来降低影响。”

**航运业信心下降**

航运相关业者信心连续第三季垫底，七家受访企业中有创纪录的四家给出负面看法，使得该行业景气指数为36。他们认为最大的风险来自中国，此外油价处于七年低位也是影响信心的原因。

食品和金融企业景气指数则呈中性的50。食品业指数追平该行业两年前所创的低位；而金融业指数则由9月的纪录低位44略升。接受调查的金融业者包括台湾元大金控(2885.TW)等。

但DLF Ltd (DLF.NS)等建筑相关企业景气指数则较乐观，达到90，制药业者紧追其后。

备注：受访的公司每个季度都有变化。(完)