亚洲饮食文化面临店铺租金和用工荒冲击

2014年4月17日，一名顾客在新加坡的香港锦田烧烤店内用餐。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡/香港4月28日(记者 Eveline Danubrata/Alice Woodhouse) -新加坡的香港锦田烧烤(Jin Tian Eating House)已停止出售深受欢迎的美味烤鸭和猪排，成为最新一家因房租上涨和用人难而关闭的门店。

锦田烧烤周一闭门歇业。此前，这家门店的房东将每月的房租提高了46%，从8,200新元增加至1.2万新元(9,600美元)。

锦田烧烤的老板，56岁的Yip Chan Yuk Ying，是一位出生在香港的新加坡公民，从事餐饮业已经20多年。

“似乎没什么办法控制房租上涨，也很难招聘到当地人，”Yip说道。“我对下一步的计划还没有头绪。”

新加坡不断收紧对聘用外籍员工的限制措施，出台了诸如加征税收和提高最低工资等措施。新加坡选民担心聘用外籍员工会加大就业竞争压力。

这些限制措施加上失控的租金对Yip等餐饮业经营者造成严重打击，很多当地人，特别是年轻一代，更愿意选择从事收入稳定的白领工作。

根据房地产咨询公司莱坊(KnightFrank)的数据，自2011年第一季度以来，新加坡市中心中巴鲁市场店铺的月租金已经翻番，达到每平英尺8.09新元(6.43美元)。锦田烧烤就位于中巴鲁市场。

莱坊驻新加坡的研究部负责人Alice Tan表示，租金的大幅上涨很可能是因为咖啡馆和店铺的大量涌入。

她说：“鉴于中巴鲁高昂的租金价格，越来越多的商家搬离了这个地区。”

当地媒体报道称，上个月在香港，大约300人排队等在一间炖牛肉馆外，因为当天是这家餐馆最后一天营业。这家餐馆的老板TongKin-yip说不断增加的劳动力和食材成本是餐馆关门的原因。

消费者认为这些店铺的消失是当地文化和烹饪传统的潜在损失，有些餐馆能激发起人们对美好童年的回忆。

正在一间餐馆吃饺子的EricPang是香港一名银行从业人员。他说：“小时候，你可以在大街上看到10几个或20几个小贩，还有各种供你选择的小吃和零食。对于一个中年人而言，这是人生黄金期的一段记忆。”

“没有了这些风味美食店，香港仅仅像一个大都市，有麦当劳、星巴克，但没有真正地道的香港食品。”

一些社会学家表示，饮食行业的变化也反映了当地文化的演变。

“如果我们认为文化是不变的，那么当一些事物不再能见到的时候，他们就消失了，”新加坡国立大学社会学副教授Tan ErnSer说道。

“然而，如果我们认为文化也总是在演进的，那么我们所看到的餐饮店的变化也正是反映了我们人口的改变和文化的交融。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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