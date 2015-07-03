泰国首例MERS患者已康复 将于周五出院

路透曼谷7月3日 - 泰国公共卫生部长Rajata Rajatanavin称，泰国首例中东呼吸综合征（MERS）患者已完全康复，并将于周五出院。

一名来自阿曼的75岁商人赴泰国治疗心脏病时被检测出感染MERS病毒，这名患者本周早些时候已被宣布痊愈。

“照顾该病人以及他的三位家人的医疗团队已决定他们可以回家了，”Rajata Rajatanavin向记者表示，并称该病人与陪他赴泰旅行治病的三位家人正准备离开一家传染病治疗机构。

尚不清楚该病人及其家人是否将立刻返回阿曼。

泰国公共卫生部上月确认出现首例中东呼吸综合征（MERS）病例，成为今年亚洲第四个出现MERS病例的国家。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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