泰国首例MERS患者已康复 将于周五出院

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透曼谷7月3日 - 泰国公共卫生部长Rajata Rajatanavin称，泰国首例中东呼吸综合征（MERS）患者已完全康复，并将于周五出院。
一名来自阿曼的75岁商人赴泰国治疗心脏病时被检测出感染MERS病毒，这名患者本周早些时候已被宣布痊愈。
“照顾该病人以及他的三位家人的医疗团队已决定他们可以回家了，”Rajata Rajatanavin向记者表示，并称该病人与陪他赴泰旅行治病的三位家人正准备离开一家传染病治疗机构。
尚不清楚该病人及其家人是否将立刻返回阿曼。
泰国公共卫生部上月确认出现首例中东呼吸综合征（MERS）病例，成为今年亚洲第四个出现MERS病例的国家。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。